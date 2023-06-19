Россияне усложняют защитникам обнаружение пусков ракет: используют коварный метод

Ночью 19 июня российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине. В этот раз они пошли на небольшую "хитрость".

Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Как известно, силы ПВО сбили 4 дрона-камикадзе "Шахед" и 4 крылатых ракеты "Калибр".

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Откуда запустили крылатые ракеты

Как подчеркнула Гуменюк, оккупанты запустили 4 крылатые ракеты именно с подлодки. Они иногда используют этот вид техники, чтобы обойти систему ПВО.

Время от времени они используют именно подлодки. Так пробуют обойти системы ПВО. В том числе и во время многоволновых атак, когда идет отвлечение на запуск дронов-камикадзе,

– заметила Гуменюк.

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Однако, к счастью, этой ночью силы ПВО смогли сбить и дроны и ракеты. А сама ротация ракетоносителей свидетельствует, что российские оккупанты пытаются подобрать максимально эффективную для них тактику, чтобы обойти украинские зенитные ракетные комплексы.

Ракетные обстрелы Украины: коротко