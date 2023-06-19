Россияне усложняют защитникам обнаружение пусков ракет: используют коварный метод
Ночью 19 июня российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине. В этот раз они пошли на небольшую "хитрость".
Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Как известно, силы ПВО сбили 4 дрона-камикадзе "Шахед" и 4 крылатых ракеты "Калибр".
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Откуда запустили крылатые ракеты
Как подчеркнула Гуменюк, оккупанты запустили 4 крылатые ракеты именно с подлодки. Они иногда используют этот вид техники, чтобы обойти систему ПВО.
Время от времени они используют именно подлодки. Так пробуют обойти системы ПВО. В том числе и во время многоволновых атак, когда идет отвлечение на запуск дронов-камикадзе,
– заметила Гуменюк.
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Однако, к счастью, этой ночью силы ПВО смогли сбить и дроны и ракеты. А сама ротация ракетоносителей свидетельствует, что российские оккупанты пытаются подобрать максимально эффективную для них тактику, чтобы обойти украинские зенитные ракетные комплексы.
Ракетные обстрелы Украины: коротко
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк призвал украинцев готовиться к любому развитию событий. По всей вероятности, со временем российские захватчики возобновят обстрелы энергетической инфраструктуры. У Кремля нет много инструментов влияния на войну, поэтому они будут использовать одно и то же.
- Уже известно, что ночью 19 июня противник запустил 4 крылатые ракеты "Калибр" и 4 иранские дроны "Шахед". Ракеты запустили с подлодки в Черном море, а "Шахеды" – с восточного побережья Азовского моря.
- Россия еще может производить собственные ракеты, хоть против нее и введены санкции. Это свидетельствует о том, что оккупанты могут получать запчасти через третьи страны.