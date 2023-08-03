Врагу неспокойно и неуютно, – в ВСУ объяснили, почему Россия вывела в море 17 кораблей
По состоянию на вечер 3 августа в Черном море дежурит 17 российских кораблей, из которых 2 – ракетоносители. Россия вывела многие свои корабли в открытое море, поскольку им "не уютно" в пунктах базирования.
Такая большая развернутая корабельная группировка врагом может быть использована для провокаций. Об этом начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
Смотрите также Говорить о готовности отогнать Черноморский флот украинскими дронами рано, – Гуменюк
Оккупанты используют ракетобезопасный район
По словам Гуменюк, говорится о провокациях, которые россияне тренировали во время своих учений в Черном море после того, "как сообщили, что будут воспринимать гражданские суда с намерением направляться в порты Украины как военную цель и как суда, перевозящие военный груз для того, чтобы осуществлять на них или физическое огневое давление или проводить осмотр и принимать какие-либо "правоохранительные" меры".
Начальник прессцентра подчеркнула, что действия России – это нарушение международного морского права. Кроме того, Гуменюк заявила, что врагу неспокойно и неуютно в бухтах, поскольку оккупанты боятся быть пораженными.
Такая крупная корабельная группировка также может означать, что врагу неспокойно и неуютно в бухтах. Они действительно стараются максимально использовать для себя ракетобезопасный район как район рассредоточения сил и средств для того, чтобы не поразиться,
– сказала она.
Гуменюк подчеркнула, что оккупантам почти в каждом ночном кошмаре мерещатся дроны, которых "они действительно опасаются и пытаются держать корабельную группировку в открытом море, а не в пунктах базирования".
Россия может готовить массированную ракетную атаку
Начальник прессцентра рассказала, что два вражеских ракетоносителя продолжают дежурство. Сообщается, что 12 ракет готовы к применению.
Поэтому уровень ракетной опасности в Украине остается очень высоким.
Гуменюк отметила, что накануне была зафиксирована мощная активность стратегической авиации, что может свидетельствовать о подготовке врагом массированной атаки.
В России плачутся об атаке дронов по кораблям
- Из-за российской агрессии Черное море стало опасной зоной не только для украинских и иностранных судов, но и для российских кораблей.
- Так, 1 августа россияне пожаловались, что якобы морские дроны атаковали патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков". Конечно, оккупанты без доказательств сразу обвинили Украину.
- Однако в Украине отвергли обвинения. Дело в том, что дроны, которыми атаковали российские суда, не стоят на вооружении Военно-морских сил.
- Корабли Черноморского флота" якобы атаковали в 340 километрах юго-западнее Севастополя. Традиционно в России заявили, что "героически" отбили атаку.
- Однако в СМИ появилась информация, что атака на русские корабли не была отбита. Благодаря перехваченным разговорам удалось узнать, что моряки одного из судов просили об эвакуации пострадавших.