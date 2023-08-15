Аэродромы всегда под вражеским прицелом, – Игнат рассказал о приоритетных целях России

Российские военные пытаются атаковать украинские аэродромы, которые всегда находятся под вражеским прицелом. Украинским пилотам приходится воевать в условиях постоянных обстрелов врага.

Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга рассказал, что аэродромы, промышленность, критическая и портовая инфраструктура – это все целые врага, которые будут для него приоритетными, пишет 24 Канал.

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Украинская авиация серьезно донимает врага

Вместе с тем Игнат подчеркнул, что аэродромы всегда под вражеским прицелом, поскольку наши пилоты наносят ущерб оккупантам.

Вы постоянно видите результаты боевой работы наших летчиков. Это видно и в русских пабликах, и сами же оккупанты об этом пишут,

– сказал представитель Воздушных Сил.

В то же время, Игнат заявил, что благодаря грамотным действиям украинским военным удается сохранить человеческие жизни и технику. Кроме того, украинским пилотам удается наносить болезненные удары по тылам оккупантов.

"Поэтому здесь ни для кого не секрет, что пилоты, которые сегодня воюют в условиях постоянных регулярных обстрелов врага, имеют соответствующие предохранители, скажем, что в таких условиях используют грамотно и сами действия органов военного управления, приводят к тому, что не только сохраняют технику, жизнь людей, но наносят оккупанту болезненные удары по его тылам, по его командованию и его логистике", – сказал Игнат.

Россия атакует украинские аэродромы: что известно

Летом 2023 года российские оккупанты несколько раз пытались атаковать украинские аэродромы. По меньшей мере, дважды под прицелом врага был аэродром в Староконстантинове, что в Хмельницкой области.

Россия атаковала аэродром в Староконстантинове 26 июля и 5 августа. Для ударов оккупанты использовали аэробалистические. ракеты "Кинжал", а также крылатые ракеты "Калибр" и Х-101

11 августа россияне "Кинжалами" нанесла удар в районе аэродрома Коломыя в Ивано-Франковской области. Под прицелом ракетной атаки россиян находились украинские молодые пилоты, которые скоро должны поехать на обучения на западных самолетах.