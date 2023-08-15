Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу розповів, що аеродроми, промисловість, критична й портова інфраструктура – це все цілі ворога, які будуть для нього пріоритетними, пише 24 Канал.

Дивіться також Ранковий терор "Калібрами" та ракетами серії "Х": все що відомо про ракетну атаку 15 серпня

Українська авіація серйозно дошкуляє ворогу

Разом з тим, Ігнат підкреслив, що аеродроми завжди під ворожим прицілом, оскільки наші пілоти завдають шкоди окупантам.

Ви бачите постійно результати бойової роботи наших льотчиків. Це видно і в російських пабліках, і самі ж окупанти про це пишуть,

– сказав представник Повітряних Сил.

Водночас Ігнат заявив, що завдяки грамотним діям українським військовим вдається зберегти людські життя і техніку. Крім того, українським пілотам вдається завдавати болючих ударів по тилах окупантів.

"Тому тут ні для кого не секрет, що пілоти, які сьогодні воюють в умовах постійних регулярних обстрілів ворога, мають відповідні запобіжники, скажімо, що в таких умовах використовують грамотно і самі, дії органів військового управління, спричиняють до того, що не лише зберігають техніку, життя людей, але завдають окупанту болючих ударів по його тилах, по його командуванню та його логістиці", – сказав Ігнат.

Зверніть увагу. Раніше у ЗМІ повідомили, що Повітряні Сили ЗСУ змогли отримати цілу бомбардувальну ескадрилью (близько 12 – 14 літаків) Су-24М і Су-24МР, які адаптували для застосування крилатих ракет Storm Shadow і SCALP.

Росія атакує українські аеродроми: що відомо