Россия обстреливает Украину из Крыма: в ВМС объяснили, как можно нивелировать угрозу атак

Российская армия обстреливает территорию Украины с временно оккупированного Крыма ракетами. Наши военные работают над тем, чтобы уменьшить угрозу атак с аннексированного украинского полуострова.

Однако для полного нивелирования угрозы необходимо деоккупировать Крым. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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В ВМС рассказали о нивелировании угрозы обстрелов из Крыма

Плетенчук отметил, что военные неоднократно подчеркивали,, что любые объекты на территории временно оккупированного Крыма, если они несут угрозу, являются законными целями для нашего государства. Кроме того, взрывы на территории Крыма так же будут продолжаться на военных объектах.

Однако без полного освобождения территории обеспечить безопасность именно неприменения этой локации невозможно,

– пояснил представитель ВМС.

Капитан также отметил, что надо понять, что тактика врага заключается в использовании мобильных платформ, которые достаточно сложно отслеживать, какие перемещаются постоянно и не находятся на стационарных позициях. Поэтому опасность обстрелов с Крымского полуострова присутствует постоянно.

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