Надо следить за заявлениями Эрдогана, – Свитан предположил, когда будет ракетная атака по Украине

Воздушные силы предупредили, что 15 –16 ноября, во время саммита G20, россияне могут нанести массированный удар. Также нужно учитывать действия Турции.

Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт Роман Свитан. Он подчеркнул, что Россия не перестанет использовать террористические методы.

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"Я думаю, что нужно следить за высказываниями турецкого президента Эрдогана. После его призывов к перемирию начинаются ракетные обстрелы. Так Путин усиливает давление на принятие решений", – отметил Свитан.

Россия реагирует на предложения диалога

Реджеп Эрдоган 12 ноября заявил, что будет разговаривать с Владимиром Зеленским и снова будет предлагать диалог с Россией. Эксперт сказал, что, согласно его наблюдениям, враг после этой новости снова может атаковать.

Это террористические действия россиян. Это их способы выдвинуть требования и подтвердить их убийством заложников. Это государство-террорист с геноцидным уклоном,

– заявил Свитан.

Обратите внимание – Свитан о методах войны российских оккупантов: смотрите видео

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