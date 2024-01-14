Отвлечение внимания: Маломуж объяснил, почему российские "Ту" вместо 8 ракет выпускают одну

Оккупанты часто поднимают в воздух с полтора десятков самолетов "Ту", но пускают с каждого только по одной ракете. Тут есть две причины.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, заметив, что оккупанты не имеют достаточного количества ракет, чтобы запускать из каждого самолета сразу по несколько единиц. Уже была информация, что россияне даже использовали ракеты из своих неприкосновенных запасов.

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Почему оккупанты запускают только одну ракету из самолета

Как отметил Маломуж, российским оккупантам чрезвычайно важно запутать системы ПВО Украины, чтобы наибольшее количество ракет попало в цели. Для этого они запускают их из разных самолетов и локаций.

Бывает, что даже из разных секторов запускают по одной ракете. Во время полета она может изменять траекторию полета. Формируют, например, удары по Киеву, а затем перенаправляют в Хмельницкую область. В этом формате они работают. А используют много самолетов, чтобы дезориентировать и рассеять системы ПВО,

– сказал Маломуж.

Бесспорно, оккупанты будут продолжать наносить террористические атаки по территории Украины. Сейчас между массированными обстрелами проходит приблизительно нескольких дней. Очевидно, что сейчас у россиян есть ресурсы, чтобы делать эти удары. Поэтому важно не игнорировать воздушные тревоги и идти в укрытие, чтобы обезопасить себя.

Ракетные обстрелы Украины: коротко