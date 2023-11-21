Пауза с ракетными ударами и атаки "Шахедов": разведка Британии раскрыла коварный план России

Россия два месяца воздерживается от применения против Украины крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и Х-555. За это время россияне не применили против Украины свои стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

В Минобороны Британии заявляют, что Россия накопила значительные запасы крылатых ракет в преддверии зимы. По мнению британских разведчиков, россияне одновременно формируют боевое пространство перед потенциальной зимней кампанией против энергоинфраструктуры Украины.

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Россия формирует поле боя для ракетных ударов по Украине

Так, в период с 18 по 19 ноября Россия запустила около 50 "Шахедов", преимущественно в направлении Киева. Они были запущены волнообразно из Курска и из Краснодара.

Как говорят в разведке, одной из целей России, вероятно, было ослабить украинскую противовоздушную оборону, чтобы сформировать поле боя накануне любой скоординированной зимней кампании по нанесению ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Россия два месяца воздерживается от запуска своих главных крылатых ракет воздушного базирования (Х-101/Х-555) из своего парка тяжелых бомбардировщиков. Разведка констатирует, что это, вероятно, позволило россиянам накопить значительные запасы этого оружия.

. Предыдущая атака России, в ходе которой оккупанты применили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, произошла еще 21 сентября.

Россия с высокой вероятностью применит эти ракеты, если повторит попытку уничтожить критически важную национальную инфраструктуру Украины, считают в британском ведомстве.

Больше деталей об угрозе массированных обстрелов

Ранее в разведке Британии информировали, что Россия исчерпала свои запасы ракет класса "воздух – земля" после зимней кампании против критически важных объектов украинской инфраструктуры.

Тогда в разведке заявили, что пауза с ракетными обстрелами со стороны россиян связана с тем, что оккупанты пытаются сделать запас ракет для обстрелов Украины зимой.

В предыдущие два месяца россияне действительно больше применяли дроны-камикадзе типа "Шахед", а не ракеты воздушного базирования. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия увеличивает атаки "Шахедами", поскольку это легче, скорее, дешевле.

Также Игнат после ночной атаки "Шахедов" 17 ноября отметил, что Россия с помощью дронов прощупывает противовоздушную оборону Украины и ищет слабые места в системе ПВО.

По данным ГУР МО, Россия накопила такое количество высокоточных ракет:

165 "Калибров";

160 ракет типа Х-101, Х-555 и Х-55;

290 ракет типа "Искандер-М" и "Искандер-К";

80 "Кинжалов".

Юрий Игнат сравнил количество крылатых ракет, которые Россия использовала за 6 месяцев отопительного сезона в прошлом году, с нынешними запасами противника.

В прошлом году оккупанты применили против Украины более 1000 крылатых ракет. Эти данные не учитывают баллистику и более 1000 дронов-камикадзе.

Спикер констатировал, что в этом году у России нет таких запасов крылатых ракет, как в прошлом году. Однако он подчеркнул, что Украине все равно следует готовиться к атакам противника.