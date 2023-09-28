Планировка была сумбурной: Россия во время одной из атак ударила из бухты Новороссийска
Российские военные во время одной из недавних ракетных атак по Одесской области нанесли удар с подлодки. Оккупанты атаковали, фактически не выводя судно на боевой курс.
Российские оккупанты использовали подлодку для атаки по Одесской области фактически из бухты Новороссийска. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк, пишет 24 Канал.
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В командном составе Черноморского флота продолжается пертурбация
"Во время одной из крайних атак по Одесчине враг использовал подлодку фактически из бухты Новороссийска, не выводя ее на боевой курс", – сказала она.
Гуменюк подчеркнула, что такая тактика может подвергать опасности и сам экипаж подводной лодки.
Очевидно, что планирование операции было достаточно сумбурным,
– заявила спикер.
По ее словам, атака Одесчины из бухты Новороссийска может быть связана с тем, что сейчас идет определенная пертурбация в командном составе Черноморского флота России "в связи с соответствующими событиями".
Достойно внимания Важная база российских ракетоносителей: показываем Новороссийск на картеСкорее всего, говорится о ночной атаке 25 сентября. Тогда оккупанты атаковали крылатыми ракетами типа "Калибр" с помощью дизель-электрической подлодки "Старый Оскол", а также малого ракетного корабля "Ингушетия".
Российские ракетоносители наготове
Гуменюк заявила, что российские корабли в Черном море стабильно маневрируют и выискивают более-менее безопасные места.
По ее словам, корабельная группировка врага держится в направлении юго-восточного побережья Крыма и в сторону Новороссийска.
Спикер добавила, что суда врага чаще заходят в российские базы и реже используют крымские.
В то же время Гуменюк заявила, что российские ракетоносители снаряжены и подготовлены, хотя в настоящее время находятся в пунктах базирования.