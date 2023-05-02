Противник постоянно меняет тактику, – Воздушные силы о ракетных обстрелах

Ночью 28 апреля и 1 мая армия агрессора нанесла ракетные удары по Украине. Однако это уже не были такие массированные атаки, как раньше.

Оккупанты постоянно меняют свою тактику. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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Россияне будут применять все, что могут себе позволить

Игнат отметил, что враг постоянно меняет тактику в соответствии с теми задачами, которые ставит перед собой. Также он напомнил, что осенью были массированы обстрелы нашего топливно-энергетического сектора. Тогда ракеты летели практически каждую неделю.

Далее, с наступлением зимы, временные промежутки ударов врага начали увеличиваться. Однако государство-агрессор не достигло желаемого эффекта, обстрелы продолжились.

Таким образом, сейчас не имея достаточного количества крылатых дальнобойных высокоточных ракет (россияне – 24 Канал) будут применять то, что могут себе позволить. Это касается как ракет воздушного базирования Х101 /Х555, так и "Калибров". Их будут применять по наибольшим приоритетам, которые перед собой ставят,

– отметил Игнат.

Также он добавил, что среди приоритетов для атак врага западное вооружение, которое партнеры предоставляют Украине для обороны и наступательных действий. Однако возможность обстрелов по топливно-энергетическому сектору исключать не стоит.

Спикер Воздушных сил также отметил, что российские захватчики активно используют то, что имеют на передней линии фронта. В частности, реактивную артиллерию, которая может попадать на расстоянии более 100 километров. Также противник продолжает обстреливать с С-300 и сбрасывать авиабомбы.

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Кратко о недавних ракетных обстрелах