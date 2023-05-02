Противник постоянно меняет тактику, – Воздушные силы о ракетных обстрелах
Ночью 28 апреля и 1 мая армия агрессора нанесла ракетные удары по Украине. Однако это уже не были такие массированные атаки, как раньше.
Оккупанты постоянно меняют свою тактику. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, пишет 24 Канал.
Смотрите также Ночной ракетный удар по Украине: что известно о циничной атаке врага 1 мая
Россияне будут применять все, что могут себе позволить
Игнат отметил, что враг постоянно меняет тактику в соответствии с теми задачами, которые ставит перед собой. Также он напомнил, что осенью были массированы обстрелы нашего топливно-энергетического сектора. Тогда ракеты летели практически каждую неделю.
Далее, с наступлением зимы, временные промежутки ударов врага начали увеличиваться. Однако государство-агрессор не достигло желаемого эффекта, обстрелы продолжились.
Таким образом, сейчас не имея достаточного количества крылатых дальнобойных высокоточных ракет (россияне – 24 Канал) будут применять то, что могут себе позволить. Это касается как ракет воздушного базирования Х101 /Х555, так и "Калибров". Их будут применять по наибольшим приоритетам, которые перед собой ставят,
– отметил Игнат.
Также он добавил, что среди приоритетов для атак врага западное вооружение, которое партнеры предоставляют Украине для обороны и наступательных действий. Однако возможность обстрелов по топливно-энергетическому сектору исключать не стоит.
Спикер Воздушных сил также отметил, что российские захватчики активно используют то, что имеют на передней линии фронта. В частности, реактивную артиллерию, которая может попадать на расстоянии более 100 километров. Также противник продолжает обстреливать с С-300 и сбрасывать авиабомбы.
Читайте также Логика преступников: уменьшат ли россияне ракетные обстрелы Украины
Кратко о недавних ракетных обстрелах
- Под утро 28 апреля оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.
- Тогда захватчики выпустили 23 крылатых ракеты Х-101/Х-555. Из них 21 наши защитники уничтожили. Также сбили два дрона.
- Российские террористы попали в многоэтажку в Умани. Местные жители оказались под завалами. Погибли 23 человека, в частности, шесть детей. Также в МВД сообщали, что две женщины считаются пропавшими без вести.
- В Днепре погибли молодая женщина и 2-летний ребенок.
- Ночью 1 мая оккупанты ударили ракетами снова. В этот раз выпустили 18 снарядов, 15 из них удалось сбить.
- В Павлоградском районе произошло попадание. Пострадали 34 человека, в частности, пять детей. Самой маленькой девочке всего восемь лет.