Россияне обстреляли Купянск из РСЗО, вспыхнула церковная школа: жуткие кадры
Источник:ГСЧС Харьковщины
Россия не перестает терроризировать украинский народ и уничтожать инфраструктуру государства. Так, враг обстрелял 2 населенных пункта в Первомайской и Купянской общинах.
Как сообщили в государственной службе, удары враг нанес из систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Есть пострадавшие.
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Пострадали не только здания
Из-за очередного акта террора в Купянске загорелись здание церковной школы и магазин. По словам чрезвычайников, площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Чтобы погасить масштабный пожар, привлекли 2 оперативных отделения 44-й Государственной пожарно-спасательной части.
Пожарные приступили к работе в 11:10, а уже в 11:55 им удалось локализовать огонь и спасти здание Свято-Николаевского храма. Окончательно потушили огонь в 16:30.
В ГСЧС также сообщили, что пострадали не только здания, один человек получил ранения.
Загорелся Свято-Николаевский храм / Фото ГСЧС Харьковщины
Что в Первомайске
Частный сектор города оккупанты обстреляли в 13:30. Была повреждена инфраструктура:
- разрушены частные дома;
- автомобили;
- возник пожар в летней кухне.
Там спасатели 45 Государственной пожарно-спасательной части ликвидировали пожар в 17:36. К сожалению, в результате обстрела погибли люди, среди которых 15-летний ребенок.
Результаты обстрелов Первомайской общины / Фото ГСЧС Харьковщины
Ракетные обстрелы Украины: последние новости
- Россияне активно обстреливают территорию Украины. Так, в ночь на 26 сентября они ударили по Запорожью и поселку области. Поэтому были разрушены объекты инфраструктуры и возникли пожары.
- Также ночью оккупанты обстреляли Николаев и Никополь. От иранских дронов страдала и Одесса. Там враг попал в военный объект, из-за чего произошел масштабный пожар и детонация боеприпасов. Власти организовали эвакуацию гражданского населения.
- От ракетных ударов страдает и Днепропетровщина. Так, за ночь 25 сентября оккупанты выпустили 170 снарядов по области.
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