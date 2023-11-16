Могут иметь загруженными 32 ракеты, – Коваленко допустил уровень ракетной опасности из Крыма

В оккупированном Крыму россияне сконцентрировали около 800 ракет для вероятной атаки по Украине. Именно с полуострова они продолжают наносить удары по Одессе и Одесской области.

В то же время оккупанты перебазируют свои ракетоносители с Крымского полуострова в частности в Новороссийск, где нет логистики для загрузки ракет. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что, несмотря на переброску части Черноморского флота в Россию, у врага остался потенциал в Крыму для ударов по Украине.

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Могут доставать по югу Украины

Военный обозреватель предположил, что на Крымском полуострове россияне держат не только крылатые ракеты, в частности далекой дальности, но и носители для них.

В Крыму в распоряжении оккупантов есть оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". Радиус полета этой ракеты – 500 километров, а потому угроза от них есть,

– заметил Коваленко.

На полуострове также пресутсвуют П-800 "Оникс" – сверхзвуковые ракеты среднего радиуса действия. От них тоже есть угроза. Особенно для южных регионов – Херсонской, Николаевской и Одесской областей.

Военный обозреватель оценил потенциал россиян в Крыму по обстрелу Украины: смотрите видео

Крылатые ракеты морского базирования "Калибр" могли быть загружены в Крыму на носителе – корабли, имеющие пусковые установки и на подводные лодки с соответствующими установками, в частности "Варшавянка" проекта 636, имеющие 4 пусковые установки под "Калибры".

Ракетные комплексы "Калибр" Россияне имеют на вооружении несколько видов этих комплексов: для вооружения подлодок, для вооружения боевых надводных кораблей, мобильные ракетные комплексы Калибр-М, комплексы ракетного оружия авиационного базирования Калибр-А. У крылатых ракет "Калибр" дальность полета составляет от 200 до 2500 километров. Они могут летать на сверхнизких высотах (10 – 20 метров над поверхностью земли), что значительно усложняет ПВО их сбивание.

"Надводные военные корабли в зависимости от проекта могут иметь пусковые установки на 6 или на 8 "Калибров". Это значит, что если россияне заполнили все установки и имеют полный боевой комплект, то могут иметь загруженными 32 ракеты и даже больше", – отметил Александр Коваленко.

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