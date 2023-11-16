Водночас окупанти перебазовують свої ракетоносії з Кримського півострова зокрема до Новоросійська, де немає логістики для завантаження ракет. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що попри перекидання частини Чорноморського флоту в Росію, у ворога залишися потенціал в Криму для ударів по Україні.

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Військовий оглядач припустив, що на Кримському півострові росіяни тримають не тільки крилаті ракети зокрема далекої дальності, але й носії для них.

В Криму в розпорядженні окупантів є оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер". Радіус польоту цієї ракети – 500 кілометрів, а тому загроза від них є,

– зауважив Коваленко.

На півострові також присутні П-800 "Онікс" – надзвукові ракети середнього радіуса дії. Від них також є загроза. Особливо для південних регіонів – Херсонської, Миколаївської та Одеській області.

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Крилаті ракети морського базування "Калібр" могли бути завантажені в Криму на носії – кораблі, які мають пускові установки та на підводні човни з відповідними установками, зокрема "Варшав'янка" проєкту 636, які мають 4 пускові установки під "Калібри".

Ракетні комплекси "Калібр" Росіяни мають на озброєнні декілька видів цих комплексів: для озброєння підводних човнів, для озброєння бойових надводних кораблів, мобільні ракетні комплекси Калібр-М, комплекси ракетної зброї авіаційного базування Калібр-А. Крилаті ракети "Калібр" мають дальність польоту від 200 до 2 500 кілометрів. Вони можуть літати на наднизьких висотах (10 – 20 метрів над поверхнею землі), що значно ускладнює ППО їхнє збивання.

"Надводні військові кораблі в залежності від проєкту можуть мати пускові установки на 6 або на 8 "Калібрів". Це означає, якщо росіяни заповнили усі установки та мають повний бойовий комплект, то можуть мати завантаженими 32 ракети та навіть більше", – зазначив Олександр Коваленко.

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