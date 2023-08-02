Уровень угрозы очень высокий: в ОК "Юг" объяснили, что Россия сделала в Черном море

Оперативное командование "Юг" прокомментировало ситуацию в Черном море. К украинцам обратились с важным призывом из-за России.

В ОК "Юг" оценили угрозу новых ракетных атак России на Украину как очень высокую. Об этом свидетельствуют действия страны-агрессора в акватории Черного моря.

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Что Россия делает в Черном море

Россияне нарастили присутствие ракетоносителей. Захватчики последовательно вывели на боевое дежурство надводный и подводный ракетоносители. Они вместе могут выпустить до 12 крылатых ракет типа "Калибр".

Силы обороны наготове, но и последствия боевой работы могут быть опасны,

– отмечается в сообщении.

Поэтому у ОК "Юг" попросили украинцев беречь себя. Их призвали быть сознательными и внимательными, прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и переходить в укрытия в случае предупреждения об опасности.

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