Зима будет сложной, а враг беспринципный: Россия атаковала энергооборудование на Днепропетровщине

В ходе обстрела Днепропетровской области россияне повредили склады энергооборудования ДТЭК "Днепровские электросети". По словам энергетиков, это только еще раз подтвердило беспринципность врага.

Россия продолжает обстреливать Украину Под удар все чаще попадают предприятия и промышленные объекты.

Смотрите также Россия уже начала массированные атаки по Украине, а мы "не заметили"

В каком состоянии инфраструктура

Склады энергооборудования ДТЭК "Днепровские электросети" были обстреляны оккупантами в Днепропетровской области во время массированной атаки. Там произошел пожар после обстрела. К счастью, обошлось без жертв, но разрушены складские помещения, уничтожены материалы, которые энергетики закупили для восстановительных работ зимой. Также повреждена техника: кабельно-проводниковая продукция, трансформаторы низкого напряжения, разъединители.

Убытки после российского обстрела еще подсчитывают. Населенный пункт, куда попали, не называют.

Что говорят в компании

Днепропетровская область – одна из тех, которые под ударом постоянно. Например, в Никополе ежедневно попадают в линии электросетей.

ДТЭК отмечает: Россия целенаправленно атакует энергопредприятия, чтобы украинцы оказались без света и тепла зимой.

Несмотря на то, что пострадал запас подготовившихся к зиме материалов, врагу не удастся ослабить нашу готовность пройти отопительный сезон стабильно. Сейчас мы оцениваем ущерб и формируем план, чтобы перекрыть потребность в уничтоженных материалах,

– сообщили в компании.

Там подчеркнули: работают для того, чтобы в городах и селах Днепропетровской области была электроэнергия.

Энергетики области уже готовятся к зиме. В частности, они капитально отремонтировали и реконструировали 933 километра электролиний и 142 энергообъекта, питающих населенные пункты.

Также расчищают воздушные линии от веток и сухих деревьев. Если в эти линии попадают посторонние предметы, сеть может работать нестабильно или вообще может прекратиться поставка электроэнергии, а зимой аварийные отключения нежелательны. Поэтому эти мелочи действительно важны.

Смотрите также Враг массированно обстреливает Херсон: есть попадания, пострадали дети и патрульные – ужасные кадры

Последние новости о российских ракетах