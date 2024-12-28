Ресурс для обстрелов у врага готов, – в ЦПД призвали реагировать на тревоги

Россия накопила достаточно вооружения для атак по Украине в течение зимы. На фоне этого потребность находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги является, как всегда, важной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко. Он обнародовал предостережение по этому поводу.

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О чем предупредили в ЦПД

"Враг с лета создавал запас ракет для обстрелов Украины в течение всей зимы. Поэтому ресурс для обстрелов у врага готов, нет никакого смысла гадать в экспертной среде и в медиа над датами, когда будет очередной", – говорится в сообщении чиновника.

По его словам, важно, чтобы все понимали значение реагирования на воздушные тревоги, хотя Украина и имеет ресурс отражать атаки. Также он отметил необходимость уничтожать тыловые склады, аэродромы стратегической авиации, ВПК врага, функционирующих на территории России.

К слову, Россия сохраняет большой ракетный потенциал. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, страна-агрессора имеет в своем запасе 1400 ракет. Кроме того, она ежемесячно производит 150 новых. Там также отмечали необходимость реагировать на объявления тревог.

В то же время в Институте изучения войны видят признаки того, что Кремль усилит удары еще и "Шахедами" зимой. Там отметили, что Россия продолжает расширять собственные возможности производства "Шахедов" накануне ударной кампании против Украины зимой 2024 – 2025 годов.