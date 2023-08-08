Типичная нацистская практика, – в ВСУ объяснили, почему россияне наносят двойные удары по домам
Россия целенаправленно наносит повторные удары по жилым домам в украинских городах. Именно так враг атаковал Покровск в Донецкой области и Кругляковку на Харьковщине.
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона заявил, что повторные удары оккупантов по жилым домам в Украине стали нацистской практикой россиян, пишет 24 Канал.
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Россияне хотят сломить волю украинцев к сопротивлению
"Они сознательно знали, что люди будут приходить на помощь. И сознательно нанесли удар. И это уже не впервые. Так же и с Покровском. Это их нацистская устоявшаяся практика. Не считаться ни с гражданской инфраструктурой, ни с людьми, ни с тем, что там пожилые люди, дети, больные или кто-либо. Для них это не преграда", – сказал Череватый.
Он отметил, что таким образом россияне хотят сломить волю украинцев к сопротивлению и показать свою безжалостность, что они не остановятся ни перед чем.
"Тем более что приближается годовщина нашей удачной харьковской операции, которая очень унизила их и каскадно обрушила всю их оборону. Они стремятся к реваншу превыше всего, но ошиблись в главном расчете. Что это приведет к обратным событиям", – резюмировал представитель.
Россия нанесла двойные удары по Покровску и Кругляковке
- Оккупационные войска России вечером 7 августа нанесли два ракетных удара "Искандерами" по гражданской инфраструктуре Покровска. По состоянию на 11:00 8 августа глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате удара по Покровску погибли 7 человек и еще 88 получили ранения.
- Российские военные нанесли два удара с небольшим интервалом во времени. Больше всего разрушений нанес второй удар, когда на место происшествия после обстрела приехали спасатели и правоохранители.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что Россия намеренно нанесла ракетные удары с интервалом в несколько минут, чтобы было как можно больше жертв среди гражданского населения.
- Также 7 августа россияне обстреляли четырьмя управляемыми авиабомбами село Кругляковка в Харьковской области. В результате обстрела погибли два человека.
- Когда на место попадания приехали правоохранители и чрезвычайники, противник совершил повторный обстрел кассетными боеприпасами.