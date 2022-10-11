На Рамштайне это будет вопрос №1, – Ступак объяснил, стоит ли Украине ожидать систем ПВО

Уже завтра 12 октября состоится очередная встреча союзников Украины в формате "Рамштайн". Очевидно, что там будут точно обсуждаться вопросы предоставления Киеву средств противовоздушной или противоракетной обороны.

Такое мнение 24 каналу высказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, после таких коварных ракетных ударов со стороны России Украина снова вернулась на первые полосы известных изданий в цивилизованном мире.

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К тому же оккупанты недавно попали еще в один из отделов консульства Германии в Украине. Это может стать дополнительным аргументом, чтобы предоставить в Киеве еще больше средств ПВО.

На "Рамштайне" это будет вопрос №1

Ступак уверен, что об этом инциденте оперативно узнали международные партнеры. Соответствующую информацию передали по разным дипломатическим каналам.

Уверен, что сейчас в Вашингтоне, Берлине пересматривают отношение к программе обеспечения Украины. На "Рамштайн" средства ПВО будут вопросом №1. Не просто, кто больше пообещает, а кто первым предоставит Украине эти системы,

– считает Ступак.

Он предполагает, что американцы могут попросить других заказчиков подождать "в очереди", чтобы передать некоторые готовые системы Украине. Ведь это, по крайней мере, поможет защитить, в том числе и консульские и дипломатические учреждения.

В ближайшее время можно ожидать поставок реально классных систем ПРО (противоракетной обороны – 24 канал),

– убежден Ступак.

Ступак о том, предоставит ли Запад дополнительные системы ПВО для Украины: смотрите видео

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