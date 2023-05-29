В России точно полетят шапки, – майор запаса о точности нашей ПВО в отражении массированной атаки

Во время воздушной тревоги, которая прозвучала примерно в 17:00 29 мая, сообщалось о работе радиоэлектронной борьбы врага. Оккупанты якобы запускают так называемые фальш-цели.

Военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, что у россиян сейчас подгорает. Ведь они не могут понять, как Воздушным силам ВСУ удается полностью сбивать все их ракеты и БпЛА.

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Хотят достичь какой-то непонятной цели

Последние дни в Киеве и области стали чаще раздаваться сигналы воздушной тревоги и как следствие атаки авиацией и БПЛА. Сначала враг запускал большое количество "Шахедов" для того, чтобы вероятнее всего проверить противовоздушную оборону Украины.

Все "Шахеды" были уничтожены, а дальше была атака ночью, и тогда вместе с БпЛА оккупанты запустили крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555, которые тоже были ликвидированы,

– подчеркнул военный аналитик.

Далее, он отметил, что россияне решили испытать нас, сможем ли бороться с баллистическими ракетами. Они запустили 11 "Искандеров" – "Искандер-К" и "Искандер-М". И все они были уничтожены. А сейчас они запускают так называемые ложные цели.

Российские захватчики хотят достичь какой-то непонятной цели, поэтому атакуют именно так. Пока наша ПВО с этим может справиться.

Алексей Гетьман предположил, какие цели стремятся достичь россияне своими атаками на Киев: смотрите видео

Очень мощная ракетная атака

"Россиянам трудно понять, как так получается, что мы сбили "Кинжалы", а они говорят, что эти ракеты якобы "достигли цели". Х-101 и Х-555 - мы тоже уничтожили, а они тоже об этом не рассказывают", - подчеркнул майор запаса ВСУ.

11 баллистических ракет, по его мнению, это мощнейшая ракетная атака. Все цели украинскими ПВО были уничтожены. И враг не может в это поверить.

Скорее всего, они ищут систему Patriot. Ведь российские пропагандисты рассказывают на своих телеканалах, что у ВСУ нет возможности сбивать такие ракеты, как "Кинжал" и "Искандер",

– отметил Алексей Гетьман.

Сегодня у России есть серьезные проблемы внутри ракетных войск. И там головы полетят точно, ведь они не ожидали, что украинские Воздушные силы смогут уничтожать все классы ракеты, которые есть у россиян.

"По крайней мере, вокруг Киева можем уничтожать. Надеюсь, что так же сможем полностью сбивать все ракеты на всей территории Украины", - отметил он.

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