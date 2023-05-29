В России точно полетят шапки, – майор запаса о точности нашей ПВО в отражении массированной атаки
Во время воздушной тревоги, которая прозвучала примерно в 17:00 29 мая, сообщалось о работе радиоэлектронной борьбы врага. Оккупанты якобы запускают так называемые фальш-цели.
Военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, что у россиян сейчас подгорает. Ведь они не могут понять, как Воздушным силам ВСУ удается полностью сбивать все их ракеты и БпЛА.
Важно Генштаб уточнил данные о сбитых воздушных целях во время массированной атаки по Украине
Хотят достичь какой-то непонятной цели
Последние дни в Киеве и области стали чаще раздаваться сигналы воздушной тревоги и как следствие атаки авиацией и БПЛА. Сначала враг запускал большое количество "Шахедов" для того, чтобы вероятнее всего проверить противовоздушную оборону Украины.
Все "Шахеды" были уничтожены, а дальше была атака ночью, и тогда вместе с БпЛА оккупанты запустили крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555, которые тоже были ликвидированы,
– подчеркнул военный аналитик.
Далее, он отметил, что россияне решили испытать нас, сможем ли бороться с баллистическими ракетами. Они запустили 11 "Искандеров" – "Искандер-К" и "Искандер-М". И все они были уничтожены. А сейчас они запускают так называемые ложные цели.
Российские захватчики хотят достичь какой-то непонятной цели, поэтому атакуют именно так. Пока наша ПВО с этим может справиться.
Алексей Гетьман предположил, какие цели стремятся достичь россияне своими атаками на Киев: смотрите видео
Очень мощная ракетная атака
"Россиянам трудно понять, как так получается, что мы сбили "Кинжалы", а они говорят, что эти ракеты якобы "достигли цели". Х-101 и Х-555 - мы тоже уничтожили, а они тоже об этом не рассказывают", - подчеркнул майор запаса ВСУ.
11 баллистических ракет, по его мнению, это мощнейшая ракетная атака. Все цели украинскими ПВО были уничтожены. И враг не может в это поверить.
Скорее всего, они ищут систему Patriot. Ведь российские пропагандисты рассказывают на своих телеканалах, что у ВСУ нет возможности сбивать такие ракеты, как "Кинжал" и "Искандер",
– отметил Алексей Гетьман.
Сегодня у России есть серьезные проблемы внутри ракетных войск. И там головы полетят точно, ведь они не ожидали, что украинские Воздушные силы смогут уничтожать все классы ракеты, которые есть у россиян.
"По крайней мере, вокруг Киева можем уничтожать. Надеюсь, что так же сможем полностью сбивать все ракеты на всей территории Украины", - отметил он.
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Больше о ракетных атаках 29 мая
- Враг дважды в сутки нанес мощные атаки по территории Украины ночью и днем. Для этого он использовал стратегическую авиацию, выпустившую ракеты Х-101/Х-555, и дроны-камикадзе "Шахед".
- В Генштабе сообщили, что украинским ПВО удалось сбить 36 из 40 крылатых ракет, а также 30 из 39 иранских БПЛА.
- Вторую тревогу в Киевской области объявили примерно в 11:09. А потом он распространился на другие области. Однако в Киеве уже в 11:15 прогремели взрывы. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что это свидетельствует о применении врагом баллистических ракет.
- В то же время Валерий Залужный отметил, что Киевщина была атакована баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер". Выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Все цели были уничтожены силами и средствами ПВО.
- В третий раз сигнал воздушной тревоги 29 мая в Киевской области, а также в двух других областях прозвучал около 17.00. Сообщалось, что работает враждебная РЭБ и была запущена фальш-цель. Приблизительно через час раздался отбой тревоги.