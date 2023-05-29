Військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, що у росіян зараз підгорає. Адже вони не можуть зрозуміти, як Повітряним силам ЗСУ вдається стовідсотково збивати всі їхні ракети та БпЛА.

Важливо Генштаб уточнив дані про збиті повітряні цілі під час масованої атаки по Україні

Хочуть досягти якоїсь незрозумілої мети

Останні дні в Києві та області стали частіше лунати сигнали повітряної тривоги і як наслідок атаки авіацією та БпЛА. Спочатку ворог запускав велику кількість "Шахедів" для того, щоб найімовірніше перевірити протиповітряну оборону України.

Всі "Шахеди" були знищені, а далі була атака вночі, і тоді поряд з БпЛА окупанти запустили крилаті ракети повітряного базування Х-101 та Х-555, які теж були ліквідовані,

– підкреслив військовий аналітик.

Далі, він відзначив, росіяни вирішили випробувати нас, чи зможемо боротися з балістичними ракетами. Вони запустили 11 "Іскандерів" – "Іскандер-К" та "Іскандер-М". І вони всі були знищені. А зараз вони запускають так звані хибні цілі.

Російські загарбники хочуть досягти якоїсь незрозумілої мети, тому атакують саме у такий спосіб. Поки що наша ППО з цим може впоратись.

Олексій Гетьман припустив, які цілі прагнуть досягти росіяни своїми атаками на Київ: дивіться відео

Дуже потужна ракетна атака

"Росіянам важко усвідомити, як так виходить, що ми збили"Кинджали", а вони говорять, що ці ракети нібито "досягли мети". Х-101 та Х-555 – ми теж знищили, а вони теж про це не розповідають", – наголосив майор запасу ЗСУ.

11 балістичних ракет, на його думку, це дуже потужна ракетна атака. Всі цілі українськими ППО були знищені. І ворог не може в це повірити.

Скоріш за все вони шукають систему Patriot. Адже російські пропагандисти розповідають на своїх телеканалах, що ЗСУ не має можливості збивати такі ракети, як "Кинджал" та "Іскандер,

– зауважив Олексій Гетьман.

Сьогодні в Росії є серйозні проблеми всередині ракетних військ. І там голови полетять точно, адже вони не очікували, що українські Повітряні сили зможуть нищити всі класи ракети, які є в росіян.

"Щонайменше довкола Києва можемо нищити. Сподіваюсь, що так само зможемо стовідсотково збивати всі ракети на всій території України", – відзначив він.

Читайте також Росія влаштувала комбіновану атаку вночі та повторний удар вдень: головне про терор 29 травня

Більше про ракетні атаки 29 травня