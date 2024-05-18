Россияне применяют "Крымскую тактику" по Одессе: обзор фронта от Свитана

Россия реже применяет массированные ракетные атаки по Украине, однако ежедневно бьет точечно, используя различные подходы. Тяжелым ударам подвергается Одесса, вероятно, это месть врага за удары по Крыму.

Так мнение в ежедневной военной сводке для 24 Канала высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан. А также проанализировал последствия взрывов в России и бои на Харьковщине.

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Взрывы в России

В ночь на 18 мая в Санкт-Петербурге прогремели взрывы. Местные паблики сообщали, что в академию связи имени Буденного попал беспилотный летательный аппарат.

Свитан убежден, что так могли работать не только украинские спецслужбы, но и силы внутреннего сопротивления России. В частности народы, которые незаконно к себе присоединила агрессорка.

Этот процесс набирает обороты. Вероятно, взрыв был спровоцирован местными механизмами, которые связаны с активизацией этих слоев населения,

– добавил аналитик.

Также появилось подтверждение, что в российский город Туапсе летел украинский дрон. Поражениям подверглась местная нефтебаза.

Полковник ВСУ в запасе считает, что БпЛА на обнародованных видео похож на украинскую разработку "Лютый". К тому же заметно, что работа была управляемой, а это уже сигнализирует о высоком уровне проработки военных задач.

"Наши бойцы, занимающиеся этим, уже вышли на серьезный профессиональный уровень", – заметил аналитик.

Бои на Харьковщине

Главнокомандующий украинской армии генерал Александр Сырский сообщил, что в связи с обострением ситуации на Востоке, он будет работать на некоторых направлениях лично. Говорится о Харьковской области: Стрелечья – Липцы и Волчанск.

Свитан убежден, что Путин не отказался от своего плана захватить Харьков, однако ресурсов у него не хватает. Вряд ли в ближайшее время Россия сможет поставить в строй военных для полноценной полумиллионной армии, чтобы захватить город-миллионник.

Россияне пытаются растянуть линию фронта на 50 – 70 километров, работают малыми группами. Пока все выглядит похожим на разведывательную операцию. Ведь признаков, указывающих на серьезные стратегические задачи России на этом направлении, нет.

Россияне заняли серую зону на севере Харьковщины. Фактически они находятся под постоянными обстрелами, что является невыгодной для них ситуацией.

Соответственно стояла задача показать перед поездкой к Си Цзиньпину, что дедушка еще что-то может, а также связать наши войска,

– отметил Свитан.

Удары по Украине

В то же время враг не останавливается атаковать Украину, последнее время используя дроны "Шахед" и точечные ракетные удары. В ночь на 18 мая летело 13 ударных дронов, все их ликвидировали силы противовоздушной обороны.

На Одессу за прошедшие сутки враг отправил баллистические ракеты, после чего авиационные.

Когда ПВО начинает работать против баллистики, авиационные ракеты пытаются ударить уже по самим системам ПВО.

Пытаются комплексно выбивать на этом направлении нашу противовоздушную оборону. Это фактически зеркальные действия, как Украина работает по Крыму,

– объяснил военный эксперт.

За последнее время в Крыму было уничтожено несколько батарей С-300 и С-400. Соответственно россияне будут пытаться показать силу обратного действия, ведь потери в Крыму у них огромные.