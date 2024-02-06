Почему уменьшилось количество ракетных и дроновых атак: Игнат оценил запасы россиян

В последнее время Россия применяет несколько меньше "Шахедов" и ракет, чем обычно. Но все равно атаки происходят почти каждые сутки.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат, заметив, что оккупанты могут изготавливать и ракеты, и "Шахеды" на своей территории. Однако уже была информация, что российское оружие уже значительно более низкого качества, чем раньше.

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Атаки происходят чуть ли не ежедневно

Как рассказал Игнат, в последнее время враг запускает много баллистических ракет. В частности, сегодня ночью погиб двухмесячный ребенок обстрела ракетами С-300. Против этих ракет сложно работать, ведь россияне имеют их буквально тысячи. А сбить их могут не все зенитные ракетные комплексы.

С 29 декабря 2023 года уже было три массированные атаки "Шахедами". К примеру, в новогоднюю ночь оккупанты запустили 90 дронов. Сейчас есть определенная пауза. Вполне возможно, что захватчики накапливают дроны для дальнейших масштабных атак.

Очевидно, что им нужно определенное время, чтобы накопить дроны для дальнейших атак. Не хочу никого пугать, но все-таки дроны применяют почти каждую ночь в том или ином количестве. Однажды могут 90 запустить, потом месяц пускают по 5-10-15-20. Не исключено, что враг планирует что-то гадкое. Зима продолжается,

– сказал Игнат.

Недавно враг также сосредоточился по объектам топливно-энергетического сектора. Несколько недель назад начались такие атаки на Востоке.

Атаки по Украине: коротко