"Искандеры" слишком дороги для разведки: летчик-инструктор объяснил цель ударов баллистикой
Россияне запустили 11 ноября баллистическую ракету по Киеву, а ночью ударили по Николаевской области двумя крылатыми и одной баллистической ракетой "Искандер-М".
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан выразил мнение 24 Каналу, что таким образом враг пытается прощупать украинскую систему ПВО.
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Также российские захватчики предпринимают попытки добраться до военных объектов в Украине.
"Искандеры" являются слишком дорогостоящими ракетами, чтобы использовать их для разведки. Россияне очертили задачи, разведали, доразведали, скорректировали по координатам и отправили ракету, чтобы посмотреть на работу нашей ПВО. А если повезет, то еще поразить военный объект", – отметил военный эксперт.
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Возможно, прикроем и Польшу.
В то же время Германия забирает с территории Польши ЗРК Patriot, находившийся там – на расстоянии примерно 50 километров от границы с Украиной – с января 2023 года.
Польше потребовался Patriot пока они наращивали мощь своей системы противовоздушной обороны и она становилась многоэшелонированной. Для этого полякам дали Patriot, чтобы прикрыться, а затем они развернули систему. И теперь этот ЗРК можно снимать.
К слову, ЗРК Patriot используется не только против аэроцелей, но и против баллистических ракет.
"Не известно, куда Германия забирает этот ЗРК. Вероятно, этот комплекс Patriot будет в Украине. Такой вариант небезоснователен. Оптимально его развернуть на украинской территории – примерно в 100 километрах от границы с Польшей. И Patriot еще будет прикрывать и поляков", – подчеркнул Роман Свитан.
Россияне продолжают наносить удары баллистическими ракетами
- По Киеву утром 11 ноября оккупанты выпустили баллистическую ракету. В столице сначала был слышен взрыв, а затем раздался сигнал воздушной тревоги. Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что мощные взрывы были слышны на левом берегу города. По его словам, "сработали силы ПВО по баллистике".
- Позже спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что оккупанты запустили на Киев ракету, летевшую по баллистической траектории. Он отметил, что не важно, какая именно это была ракета – "Искандер-М" или С-400, ведь важно, что ее ликвидировали.
- Ночью 12 ноября россияне атаковали Николаевскую область – двумя управляемыми ракетами и одной баллистической. Одну из ракет Х-59 силы ПВО сбили. А вторая ракета и баллистическая, наверняка "Искандер-М", попали по открытой территории Николаевской области. В результате падения обломков ракет получили повреждения несколько жилых домов.