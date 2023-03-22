Мог быть комбинированный удар, – в Запорожском облсовете рассказали детали обстрела

22 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью. Две из шести ракет, выпущенных по городу, попали в девятиэтажку. В результате атаки произошло частичное разрушение торцов двух многоэтажных жилых домов.

Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков сообщил 24 Каналу, что на месте попадания работают службы ГСЧС и все те, что привлечены для ликвидации последствий ракетного удара.

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Ракета не разорвалась на крыше дома

Депутат сообщил, что в результате обстрела – 18 пострадавших. К сожалению, один человек погиб в больнице. Несколько человек тяжелораненых, среди пострадавших – 2 несовершеннолетних ребёнка.

Россияне выпустили по городу 6 ракет. По предварительным сообщениям военных, это был комбинированный удар С-300, а также реактивных систем залпового огня типа "Ураган", стреляющих кассетными боеприпасами,

– рассказал Ашурбеков.

По его словам, удары наносились с временно оккупированных территорий Запорожской области. Прозвучало более 8 взрывов в первой половине дня по городу Запорожье.

Одна ракета попала прямо в жилой дом. Еще одна ракета не разорвалась на крыше дома. ГСЧС и все профильные службы сейчас ликвидируют эту ракету, чтобы взорвать ее в безопасном месте и не подвергать опасности людей, проживающих в этих домах. Ведь это густонаселенный район Запорожья,

– объяснил депутат.

Ашурбеков уточнил, что ракета попала в угол одной из многоэтажек. И поскольку между двумя домами очень маленькое расстояние – буквально несколько метров – пострадали оба дома. В доме рядом также выбиты окна, повреждены балконы и есть значительные разрушения.

Ракетный удар по Запорожью 22 марта: смотрите видео

Нет военных объектов

"Это был целенаправленный удар среди бела дня по жилищной инфраструктуре. Там нет рядом военных объектов. Поэтому этот удар был нанесен именно по гражданскому населению Запорожья, чтобы посеять панику среди горожан", – подчеркнул он.

По словам Аскада Ашурбекова, Запорожье является, к сожалению, прифронтовым городом, и здесь уже сформирован порядок действий, когда происходят ракетные обстрелы. Всем людям, чьи дома разрушены, предоставляется убежище в городских учреждениях. Раненые находятся в больницах. И дальше людям, у которых нет родственников и им не у кого переночевать, предоставляется жилье в городских учреждениях.

Что известно о ракетных обстрелах Запорожья 22 марта

Около 11:20 жители Запорожья сообщили о первых взрывах, а местные власти призвали немедленно направляться в укрытие.

В ГСЧС сообщили, что в результате атаки произошло частичное разрушение торцов двух девятиэтажных жилых домов. На местах работают все экстренные и профильные службы.

В соседнем многоэтажном доме, который получил повреждения, началась утечка газа. Специалисты решают эту проблему.

Спасатели проводят спасательно-розыскные работы. В то же время пожарники работают по другому адресу, где в результате атаки произошло возгорание крыши станции технического обслуживания на общей площади 20 квадратных метров.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на жестокие обстрелы оккупантами жилых кварталов Запорожья, где живут обычные люди, дети. Он заявил, что страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей.