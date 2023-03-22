Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков повідомив 24 Каналу, що на місці влучання працюють служби ДСНС та всі ті, що залученні до ліквідації наслідків ракетного удару.

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Ракета не розірвалась на даху будинку

Депутат повідомив, що у результаті обстрілу є 18 постраждалих. На жаль, одна людина загинула в лікарні. Декілька людей важкопоранених, серед постраждалих – 2 неповнолітніх дітей.

Росіяни випустили на місто 6 ракет. За попередніми повідомленнями військових, це був комбінований удар С-300, а також реактивних систем залпового вогню на кшталт "Ураган", які стріляють касетними боєприпасами,

– розповів Ашурбеков.

За його словами, удари завдавались з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Пролунало понад 8 вибухів у першій половині дня по місту Запоріжжю.

Одна ракета влучила безпосередньо в житловий будинок. Ще одна ракета не розірвалась на даху будинку. ДСНС та всі профільні служби зараз ліквідують цю ракету, аби підірвати її в безпечному місці й не наражати на небезпеку людей, які проживають в цих будинках. Адже це густонаселений район Запоріжжя,

– пояснив депутат.

Ашурбеков уточнив, що ракета поцілила у кут однієї з багатоповерхівок. І оскільки між двома будинками дуже маленька відстань – буквально декілька метрів – постраждали два будинки. В будинку поруч також вибиті вікна, пошкоджені балкони і є значні руйнування.

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Немає військових об'єктів

"Це був цілеспрямований удар серед білого дня по житловій інфраструктурі. Там немає поряд військових об'єктів. Тому цей удар був завданий саме по цивільному населенню Запоріжжя, аби посіяти паніку серед містян, – наголосив він.

За словами Аскада Ашурбекова, Запоріжжя є, на жаль прифронтовим містом, і тут вже сформований порядок дій, коли відбуваються ракетні обстріли. Всім людям, чиї будівлі зруйновано, надається прихисток в міських закладах. Поранені перебувають в лікарнях. І далі людям, які не мають родичів і їм немає у кого переночувати, надається житло в міських установах.

Зверніть увагу! Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, що під час удару по Запоріжжю, ймовірно, була використана російська РСЗВ – можливо, "Торнадо-С". За його словами, це реактивна артилерія, яка летить надзвичайно швидко: від пуску до влучання – секунди.

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