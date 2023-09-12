Оккупанты могут готовиться к массированным атакам, связанным с отопительным сезоном, – Гуменюк
Российские захватчики планируют снова попытаться атаковать энергетическую инфраструктуру нашего государства. Это может произойти уже в ближайшие месяцы, а именно осенью и зимой.
Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины – Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что в настоящее время враг может проводить подготовительные средства для этой атаки, передает 24 Канал.
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Гуменюк рассказала об обстрелах осенью и зимой
Наталья Гуменюк отметила, что россияне, очевидно, не наносят массированных ракетных атак с моря, поскольку готовятся к обстрелу критической инфраструктуры нашего государства в холодное время года.
Вполне вероятно некоторое время враг будет экономить ракеты для того, чтобы готовиться к другим мероприятиям и действиям более мощным и массированным,
– сказала она.
Спикер подчеркнула, что оккупанты могут попытаться снова атаковать энергетические и другие важные объекты Украины, связанные с осенне-зимним периодом, когда будет подключен отопительный сезон.
К чему готовиться украинцам осенью и зимой 2023 – 2024 годов
- Россияне развернули около 50 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы с Украиной. Военный эксперт Павел Нарожный предположил, что оккупанты могут попытаться атаковать энергетическую инфраструктуру нашего государства или важные объекты для аграриев.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что таких, как в 2022 году, массовых обстрелов Украины в этом году не ожидается. В то же время Юсов предупредил о потенциальной угрозе комбинированных ударов оккупационных войск с помощью ракет и дронов.
- Кроме этого, директор Центра энергетических исследований Александр Харченко заверил, что энергетическая система эффективно управляема и хорошо подготовлена к преодолению потенциальных обстрелов. Кроме того, Харченко подчеркнул, что прилагаются значительные усилия для решения любых дефицитов генерации с разработкой стратегических сценариев.
- В то же время, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, что Россия изучает наши энергетические объекты. В частности, Кремль ищет уязвимые места и расположение наших систем противовоздушной обороны.