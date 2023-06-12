Угроза для Киева: зачем Россия перебросила в Брянскую область береговой комплекс "Бал"

Россия не предотвращает попытки ракетного террора украинских городов. Для этого они используют даже береговые ракетные комплексы "Бал", предназначенные для морских целей.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь. По его словам, этот комплекс несет крылатую ракету Х-35, поэтому должен быть по зубам украинской системе противовоздушной обороны.

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Ракета представляет непосредственную угрозу для Киева.

Х-35, как и ракета "Нептун", предназначена для поражения кораблей противника и имеет схожие характеристики. Это ориентировочно 300 километров дальности, что представляет угрозу для многих городов Украины, в частности, столицы Киева.

"Эти ракеты похожи на наши "Нептун". Обе ракеты начали разрабатываться на базе предварительных наработок еще в Советском Союзе. Это также свидетельствует, что в России заканчиваются ракеты", – отметил заместитель директора Центра исследований армии.

Самусь добавил, что в России заканчиваются определенные типы ракет, а чтобы как-то компенсировать они используют нетипичные ракеты. К примеру, комплекс "Бал" в Брянской области сможет доставать условно морскими ракетами в столицу Украины – Киев.

Также россияне будут пытаться наносить удары по военным объектам. Эта тактика сродни тому, как они используют зенитные комплексы С-300 для ударов по наземным целям.

Что известно о ракетных комплексах "Бал"