Два обстрела за три дня: в ВСУ объяснили цель новых ракетных атак России

Россияне дважды за три дня нанесли массированные ракетные атаки по Украине. Скорее всего, у врага появилась новая цель.

Оккупанты сосредотачивают свои усилия на разных районах Украины и пытаются использовать потенциал с воздуха. Об этом 24 Каналу сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Какова новая цель врага

По словам Гуменюк, с морскими ракетами ситуация достаточно сложная. Есть некоторые запасы Х-555 и Х-101, применяемых врагом со стратегической авиации.

Россияне пробуют выискивать логистические маршруты и логистические центры. Но энергетику они не оставили. В пропагандистских пабликах снова поднялся плач о том, что во время атаки в Украине не выключался свет,

– отметила спикер ОК "Юг".

Совершенно очевидно, что россияне накапливали ракетный потенциал под разрекламированное контрнаступление. Они пытаются продемонстрировать свою силу и мощь на фоне того, что не имеют успеха на поле боя. Эта тактика у них неизменна, ее использовали с самого начала полномасштабного вторжения.

"Разница лишь в количестве примененных ракет. То, что они используют не 40 – 90, как при предыдущих атаках, а уже 10 – 20 ракет, свидетельствует о том, что потенциал уже не такой мощный, но он еще есть", – утверждает Гуменюк.

Во время последних обстрелов по обломкам было установлено, что это достаточно свежеизготовленные ракеты, поэтому производство в России продолжается. Оно замедлено, но не остановлено.

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Почему не стоит распространять информацию "о 100 ракетах врага"

В течение массированной атаки в сети распространялось немало разных сообщений. Гуменюк в очередной раз подчеркнула, что нужно ориентироваться только на достоверные источники. Об этом спикер ОК "Юг" сказала в эфире телемарафона.

Не нужно нагнетать и побуждать людей к определенной панике. Не стоит сообщать о "более 100 ракетах", не стоит сообщать о появлении лишних ракетоносителей, если этого не сообщали официальные источники, создавая дополнительное напряжение,

– подчеркнула Гуменюк.

Это наблюдалось именно при этой атаке, когда россияне пытались нагнетать информационное пространство и наполнять его. Мы видим их нытье, что не все так произошло, как они планировали. В ОК "Юг" благодарны всем, кто не сообщал о работе противовоздушной обороны.

"На этом участке информационная гигиена вышла на почти профессиональный уровень, мы за это искренне благодарны. Но нагнетание ситуации тоже не нужно. Мы всегда говорим, что не нужно сеять панику, нужно быть готовыми, действовать оперативно и сосредоточенно", – подытожила Наталья Гуменюк.

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