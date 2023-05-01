"Почему не исчезла электроэнергия": у россиян истерика из-за неудачных ракетных ударов по Украине

Россияне в очередной раз показали свою "большую любовь" к украинскому народу. На этот раз они скулят из-за того, что после массированного ракетного обстрела в нашей стране "нигде не выключали свет".

Пропагандисты назвали ситуацию с обстрелом Украины "нестандартной" и увидели в этом очередную "измену". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В России недовольны из-за неудавшейся ракетной атаки

В российских пабликах массово возмущаются из-за того, что ракетные обстрелы Украины в ночь на 1 мая не дали никаких результатов. Авторы этих телеграмм-каналов жалуются, что взрывы, прогремевшие в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, не вызвали отключений электросети, "как это было последний раз в марте".

Россияне также удивляются, почему после их "ударов возмездия" в Украине продолжает курсировать метро, а украинцы не плачут из-за отсутствия света в домах. Сами же россияне продолжают радоваться циничным ударам по гражданскому населению нашей страны и поздравляют украинцев с 1 мая еще советскими лозунгами "мир, труд, май".

Украинская сторона прокомментировала циничные заявления россиян

В эфире национального марафона спикер Одесской ОВА Сергей Братчук прокомментировал кровожадные настроения по отношению к украинцам в российском обществе. По его мнению, основная цель россиян по уничтожению украинского народа как нации не изменилась. Братчук также отметил, что влиять на сознание россиян нет никакого смысла, более того, не стоит искать среди них "хороших русских".

На них можно оказывать влияние только через Вооруженные Силы Украины. Это лучший механизм и лучшее лекарство,

– подчеркнул представитель.

Кроме того, Сергей Братчук отметил, что украинцам нужно "делать свое", а украинским властям работать над гражданским обществом и над нашей страной в целом.

Ракетные обстрелы Украины ночью 1 мая: что известно