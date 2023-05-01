Ночная атака Украины: на Западе успешно уничтожили 5 вражеских ракет

Ночью 1 мая россияне атаковали Украину крылатыми ракетами и "Шахидами". На Западе страны нашим силам ПВО удалось уничтожить все вражеские цели.

К счастью, жертв и разрушений нет. Украинские защитники сработали отлично.

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На Западе Украины уничтожили пять ракет

1 мая около 5 часов утра в зоне ответственности силами и средствами Воздушного командования "Запад" было уничтожено пять крылатых ракет российских оккупантов.

Предварительно, жертв и разрушений на Западе страны не зафиксировали.

Слава силам ПВО!

– отметили в командовании.

Ракетный обстрел Украины 1 мая: все, что известно

1 мая попадание есть в Житомирской области. Как рассказали в ОВА, утром в конце воздушной тревоги произошел удар беспилотника-камикадзе по одному из промышленных объектов области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В настоящее время вся информация уточняется.

Во время тревоги силам ПВО удалось сбить все ракеты и БПЛА, находившиеся в воздушном пространстве Киева.

Военные Воздушного командования "Восток" ночью сбили 7 крылатых ракет противника.

Однако есть прилеты в Павлоградском районе. Как стало известно, есть 34 пострадавших из-за ракетного удара по Павлоградскому району. Из них пятеро детей. Самой маленькой девочке – всего 8 лет. У людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения. Две женщины – 45 и 55 лет – в реанимации.

Враг повредил промышленное предприятие в Павлограде. На месте вспыхнул пожар, но его спасатели потушили. Также повреждения получили 19 многоэтажек и 25 частных домов, 6 заведений школьного и дошкольного образования, а также 5 магазинов.

Кроме того, разрушение зафиксировали в громадах района. Побиты почти 40 домов в Вербковской и 2 – в Юрьевской. Также повреждена школа в Межирицкой громаде.

В общей сложности российские военные выпустили 18 крылатых ракет. Речь идет о снарядах Х-101/Х-555. Наши силы ПВО сбили 15 ракет.