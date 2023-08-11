Целью мог быть монумент "Родина-мать": эксперт по безопасности предположил цель обстрела Киева

Российские оккупанты утром 11 августа запустили аэробалистические ракеты "Кинжал" по Украине. Сейчас они пытаются адаптировать тактику обстрелов к новым реалиям.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, заметив, что оккупанты пытаются приспособиться к тому, что у украинских сил ПВО появилось больше новейших ЗРК.

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Не стоит отвергать и проблемы с дефицитом в оккупантов крылатых ракет. Раньше захватчики привыкли бить в одном залпе по сотне "Калибров". Теперь они не способны поддерживать такой темп. Но обстреливать Украину оккупанты все равно могут.

Они используют разные типы ракет. Могут быть одновременно и "Калибры", и противокорабельные "Ониксы". "Кинжалы" оккупанты запускают, когда хотят целиться в стратегические цели. Это можно увидеть с предыдущих ударов по Староконстантинову. Киев для них тоже является такой целью,

– заметил Жовтенко.

Очевидно, что оккупанты пытаются вносить конструкторские изменения в ракеты, чтобы пробивать систему ПВО. Возможно, поэтому они начали также чаще использовать ракеты "Кинжал".

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Зачем оккупанты запустили "Кинжал" по Киеву

Как отметил Жовтенко, вполне возможно, что захватчики хотели попасть по монументу "Родина-мать", на котором недавно начали устанавливать тризуб. Такую же версию подтверждает и журналист Денис Казанский.

Тем не менее целью могла быть и штаб-квартира СБУ. Именно они недавно взяли на себя ответственность за интересные инциденты с российскими кораблями в Черном море.

Теоретически целью могла быть штаб-квартира СБУ. Россияне хотели отомстить за морской "хлопок". Думаю, что они такие вещи помнят,

– отметил Жовтенко.

Обстрел Украины 11 августа: коротко