У них проблемы: Россия вынужденно изменила тактику ракетных обстрелов Украины

Россия в последнее время меняет тактику ракетных обстрелов. Это произошло, в частности, из-за одной проблемы, которая становится все более критической для оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по средствам производства РЭБ Анатолий Храпчинский, прокомментировав ракетный обстрел 11 февраля. По его словам, в этот раз оккупанты запустили много различных воздушных целей по одному объекту. Это делается для того, чтобы перегрузить ПВО.

К теме Из-за вражеской атаки применялись аварийные отключения: какая ситуация со светом в Украине

Россия столкнулась с проблемой

Уже была информация, что оккупанты запускают обновленные версии "Калибров", которые могут лететь на низких высотах. Классические системы радиолокации обнаруживают объекты на уровне 500 метров и выше. Однако существуют другие системы детекции, которые помогут выявлять такие "Калибры".

Враг активно меняет тактику. Где-то пытается очень низко пролетать. Где-то нагружает имитационными дронами, чтобы отвлекать внимание ПВО,

– сказал Храпчинский.

В последнее время оккупанты били ракетами преимущественно ближе к линии боевого соприкосновения и прифронтовой зоны. Это можно связать с тем, что Украина получила больше самолетов, которые помогают уничтожать вражеские ракеты во время обстрелов по другим регионам нашего государства.

Кроме этого, враг начинает все чаще использовать ракеты с тактической авиации – Х-59 и Х-69. Это свидетельствует о другом тревожном сигнале для оккупантов.

Россия использует стратегическую авиацию, которую они не могут восстановить. А некоторые самолеты уже и не могут отремонтировать. В начале полномасштабной войны на одном самолете могло быть 8 ракет. Сейчас видим, что не более двух. Максимум четырех. У них теряются ресурсные возможности,

– заметил Храпчинский.

Судя по этому, сейчас Россия, вероятно, будет делать ставку на ракеты малой и средней дальности с самолетов тактической авиации. Также будут продолжаться удары баллистикой. Соответственно Украине нужно больше ЗРК, которые могут сбивать баллистические ракеты.

Напомним, в ночь на 11 февраля Россия запустила 19 ракет и 124 беспилотника по Украине. В Воздушных силах сообщили, сколько ракет и дронов удалось сбить.