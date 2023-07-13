В ОК "Юг" сказали, что планировала уничтожить Россия ночью 13 июля

В ночь на 13 июля российские оккупанты в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" и крылатые ракеты "Калибр". В этот раз враг пытался максимально нагрузить украинскую ПВО.

Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, на этот раз атака по Украине была из разных направлений.

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Оккупанты запустили ряд "Шахедов" с побережья Азовского моря, а также из Курской области. Параллельно россияне использовали две ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Это делают для того, чтобы максимально напрячь и истощить силы ПВО. Также они использовали различные усложненные маршруты для дронов-камикадзе,

– заметила Гуменюк.

Куда хотели попасть оккупанты

Как подчеркнула Гуменюк, все ракеты и дроны камикадзе удалось уничтожить. Сейчас один из фрегатов, откуда запускали ракеты, еще находится на боевом дежурстве и маневрирует в районе пусковых рубежей.

Сама атака была достаточно классической. Российские захватчики пытались попасть в так называемые "центры принятия решений" и в логистические объекты.

Они атаковали столицу. Это – как центр принятия решений. Также они атаковали те районы и области, которые близки к прифронтовым. По мнению врага, там должна быть накоплена вся западная техника, которую мы еще не использовали,

– заметила Гуменюк.

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Враг атаковал остров Змеиный

В течение 12 июля российские захватчики активно разведывали ситуацию в Черном море. А сегодня на рассвете сбросили фугасную авиабомбу на остров Змеиный. Скорее всего, это связано с "зерновым соглашением".

Это, скорее всего, "знаки внимания", связанные с "зерновым соглашением". 17 июля все, что по нему было заключено, должно быть либо автоматически пролонгировано, либо опять начнутся капризы россиян,

– рассказала Гуменюк.

На протяжении всего функционирования зерновой инициативы оккупанты регулярно пытались попасть в портовую инфраструктуру. К примеру, только недавно они запустили 22 дрона-камикадзе по Одесчине. Тогда удалось сбить 20 БПЛА, еще 2 – попали в припортовую инфраструктуру.

Обстрел Украины 13 июля: коротко