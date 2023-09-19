"Шахедов" было больше: у Генштабе обновили статистику запущенных и сбитых вражеских дронов
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает терроризировать мирные украинские города. В частности, во время атаки 19 сентября страна-агрессорка запустила более трех десятков дронов-камикадзе.
Россия утром 19 сентября нанесла очередной террористический удар по территории Украины. Известно, что "Шахедов" было больше, чем сообщалось сначала.
Смотрите также Освобождение и стабилизация фронта: как через неделю изменилась карта боевых действий
Дронов было более 30
По уточненной информации, противовоздушная оборона была уничтожена 28 из 31 "шахедов", которые Россия выпустила утром 19 сентября. Ранее сообщалось о 30 запущенных и 27 сбитых дронов-камикадзе.
От циничного ракетного удара баллистической ракетой "Искандер-М" пострадало мирное население Кривого Рога Днепропетровской области.
Ранее сообщалось о 30 запущенных и 27 сбитых дронов-камикадзе.
Всего в эти сутки враг нанес 9 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Удар по Украине 19 сентября
- В ночь на 19 сентября, ориентировочно в 3:39, во Львове была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах объявили, что для региона есть угроза атаки ударными дронами. Атака была продолжительной – первые взрывы в регионе услышали примерно в 4 утра и только около 6 утра в области объявили об отбое тревоги.
- Утром над Днепропетровской наши защитники сбили вражеский БпЛА. Ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 10 ударных дронов типа "Shahed-136/131". Ночью 19 сентября российские террористы нанесли удар 4 ракет по Славянску. К счастью, обошлось без жертв.
- Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин рассказал, что сегодня ночью во время воздушной тревоги силами ПВО были сбиты БПЛА типа "Шахед". К счастью, пострадавших нет. Информации о повреждении имущества в результате падения обломков пока нет.