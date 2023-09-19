"Шахедов" было больше: у Генштабе обновили статистику запущенных и сбитых вражеских дронов

Россия продолжает терроризировать мирные украинские города. В частности, во время атаки 19 сентября страна-агрессорка запустила более трех десятков дронов-камикадзе.

Россия утром 19 сентября нанесла очередной террористический удар по территории Украины. Известно, что "Шахедов" было больше, чем сообщалось сначала.

Смотрите также Освобождение и стабилизация фронта: как через неделю изменилась карта боевых действий

Дронов было более 30

По уточненной информации, противовоздушная оборона была уничтожена 28 из 31 "шахедов", которые Россия выпустила утром 19 сентября. Ранее сообщалось о 30 запущенных и 27 сбитых дронов-камикадзе.

От циничного ракетного удара баллистической ракетой "Искандер-М" пострадало мирное население Кривого Рога Днепропетровской области.

Ранее сообщалось о 30 запущенных и 27 сбитых дронов-камикадзе.

Всего в эти сутки враг нанес 9 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Удар по Украине 19 сентября