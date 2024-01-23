Раньше так не делали, – Жданов сказал, какую новую тактику ракетных обстрелов применила Россия

Россияне попробовали новую тактику массированного ракетного удара 23 января. Такого они ни разу не делали.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, заметив, что оккупанты снова попытались перегрузить украинскую ПВО. И даже использовали один прием, который раньше не совершали.

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Чем особая ракетная атака 23 января

Как отметил Жданов, похоже, что оккупанты высчитали время подлета крылатых ракет к Киеву. И в это время они запустили баллистические ракеты. В какой-то момент, вероятно, к Киеву летело до 20 разных ракет.

По крайней мере, на Киев летело почти одновременно где-то 20 различных воздушных целей. Для нашей системы ПВО это сверхсложная задача. Но, я так понимаю, наше ПВО может обработать одновременно 20 ракет в одном месте. Раньше Россия так не поступала. Раньше часто были первые волны "Шахедов",

– сказал Жданов.

Также, судя по всему, у россиян изменился список целей, которые они хотят поразить. В настоящее время они не бьют по объектам энергетической инфраструктуры. Оккупанты пытаются попасть по военным объектам и жилым домам.

Атаки на гражданскую инфраструктуру направлены на то, чтобы украинцы устали и потребовали переговоров. Хотя это влечет за собой совершенно противоположную реакцию.

Ракетный удар 23 января: коротко