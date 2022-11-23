Шмыгаль провел экстренное совещание с руководителями Укрэнерго и Минэнерго
Источник:Денис Шмыгаль
Россия 23 ноября в очередной раз обстреляла критическую инфраструктуру Украины, из-за чего по всему государству вновь были применены экстренные отключения света. Поэтому премьер-министр Денис Шмыгаль провел экстренное совещание с руководителями Укрэнерго и Минэнерго.
Отключение света по Украине
Денис Шмыгаль подчеркнул, что Россия в очередной раз продемонстрировала миру свою подлинную сущность ракетными обстрелами мирных граждан и критической инфраструктуры. В результате сейчас по Украине вновь введены аварийные отключения света.
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Такие отключения – это вынужденный шаг, необходимый для стабилизации энергосистемы и избежания ее разбалансировки и аварий. Однако ремонтные бригады уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры, чтобы как можно быстрее дать украинцам в дома свет.
Что рассмотрели на совещании
При этом Денис Шмыгаль сообщил, что на фоне ракетных обстрелов в правительстве провели оперативное совещание. В нем участвовали руководители:
- дипломатических миссий,
- учреждений Украины за границей,
- главы Минэнерго и Укрэнерго.
В ходе него рассмотрели ряд вопросов и определили приоритетность поставок в Украину энергетического оборудования от партнеров. Оно необходимо для ремонта поврежденной инфраструктуры и обеспечения "Пунктов несокрушимости".
Также на совещании Денис Шмыгаль дал задачу Минэнерго наладить круглосуточную тесную координацию с МИД и таможней.
Энергетическое оборудование должно поступать в Украину быстро и бесперебойно,
– подчеркнул премьер-министр Украины.
Ракетный обстрел инфраструктуры 23 ноября: что известно
- Днем 23 ноября во время воздушной тревоги Россия обстреляла ряд городов Украины. В общей сложности она выпустила 70 ракет по гражданской и критической инфраструктуре.
- Поэтому во многих городах пропал свет. В частности, во Львове исчез свет, в Харькове остановилось метро, а одну из станций Киева обесточило. К сожалению, не обошлось и без раненых и жертв.
- На такой террористический акт России отреагировали и в Офисе Президента. Там заявили, что россияне в очередной раз подтвердили, что они террористы и неудачники.
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