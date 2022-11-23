Россия 23 ноября в очередной раз обстреляла критическую инфраструктуру Украины, из-за чего по всему государству вновь были применены экстренные отключения света. Поэтому премьер-министр Денис Шмыгаль провел экстренное совещание с руководителями Укрэнерго и Минэнерго.

Отключение света по Украине

Денис Шмыгаль подчеркнул, что Россия в очередной раз продемонстрировала миру свою подлинную сущность ракетными обстрелами мирных граждан и критической инфраструктуры. В результате сейчас по Украине вновь введены аварийные отключения света.

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Такие отключения – это вынужденный шаг, необходимый для стабилизации энергосистемы и избежания ее разбалансировки и аварий. Однако ремонтные бригады уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры, чтобы как можно быстрее дать украинцам в дома свет.

Что рассмотрели на совещании

При этом Денис Шмыгаль сообщил, что на фоне ракетных обстрелов в правительстве провели оперативное совещание. В нем участвовали руководители:

дипломатических миссий,

учреждений Украины за границей,

главы Минэнерго и Укрэнерго.

В ходе него рассмотрели ряд вопросов и определили приоритетность поставок в Украину энергетического оборудования от партнеров. Оно необходимо для ремонта поврежденной инфраструктуры и обеспечения "Пунктов несокрушимости".

Также на совещании Денис Шмыгаль дал задачу Минэнерго наладить круглосуточную тесную координацию с МИД и таможней.

Энергетическое оборудование должно поступать в Украину быстро и бесперебойно,

– подчеркнул премьер-министр Украины.

Ракетный обстрел инфраструктуры 23 ноября: что известно

Днем 23 ноября во время воздушной тревоги Россия обстреляла ряд городов Украины. В общей сложности она выпустила 70 ракет по гражданской и критической инфраструктуре.

Поэтому во многих городах пропал свет. В частности, во Львове исчез свет, в Харькове остановилось метро, а одну из станций Киева обесточило. К сожалению, не обошлось и без раненых и жертв.

На такой террористический акт России отреагировали и в Офисе Президента. Там заявили, что россияне в очередной раз подтвердили, что они террористы и неудачники.

Пункт несокрушимости " – это проект поддержки людей. Там круглосуточно и бесплатно люди смогут получить все базовые услуги, включая свет, мобильную связь, тепло, интернет, воду и лекарства. Найти эти пункты на карте можно по ссылке

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