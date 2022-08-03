Оккупанты ударили из "Ураганов" по Чугуеву: погибший и раненая – граждане россии

3 августа 2022 , 15:56
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Источник:

фейсбук Сергея Болвинова

Около обеда враги ударили из "Ураганов" по Чугуеву в Харьковской области. Снаряды убили одного человека, еще два человека получили ранения.

Об очередном жутком обстреле Харьковщины рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. Он отметил, что обстрел произошел в 12:50, по предварительным данным, били кассетными снарядами.

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Погибший и одна из раненых – граждане россии

В результате обстрела погиб один человек, двое – получили ранения. И погибший, и одна из пострадавших – граждане россии.

россияне попали в пятиэтажку

Мужчина, у которого отняли жизнь русские снаряды, во время атаки был у себя дома. В пятиэтажку, где он жил, попали из РСЗО. В полиции говорят: цель оккупантов – одна – это терроризм и уничтожение как можно большего количества гражданского населения. Харьковская область попадает под смертельные обстрелы каждый день.

Им все равно, кого убивать. Харьковщина этого никогда не забудет и не простит им,
– написал Болвинов.

Чугуев попал под российский обстрел / Фото Сергея Болвинова:

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Автор: Ірина Пундор