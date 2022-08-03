Оккупанты ударили из "Ураганов" по Чугуеву: погибший и раненая – граждане россии

Около обеда враги ударили из "Ураганов" по Чугуеву в Харьковской области. Снаряды убили одного человека, еще два человека получили ранения.

Об очередном жутком обстреле Харьковщины рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. Он отметил, что обстрел произошел в 12:50, по предварительным данным, били кассетными снарядами.

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Погибший и одна из раненых – граждане россии

В результате обстрела погиб один человек, двое – получили ранения. И погибший, и одна из пострадавших – граждане россии.

россияне попали в пятиэтажку

Мужчина, у которого отняли жизнь русские снаряды, во время атаки был у себя дома. В пятиэтажку, где он жил, попали из РСЗО. В полиции говорят: цель оккупантов – одна – это терроризм и уничтожение как можно большего количества гражданского населения. Харьковская область попадает под смертельные обстрелы каждый день.

Им все равно, кого убивать. Харьковщина этого никогда не забудет и не простит им,

– написал Болвинов.

Чугуев попал под российский обстрел / Фото Сергея Болвинова:

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Вражеские обстрелы Харьковской области: последние новости

Утром 3 августа россияне обстреляли Харьков ракетами из C-300. Били из белгорода.

Одна из ракет попала в гражданский промышленный объект.

Также накануне под удар оккупантов попали Богодуховский, Чугуевский, Харьковский и Изюмский районы области.

1 августа враг ударил прямо по автобусной остановке на Салтовке. Пожилой человек, стоявший там, погиб.

В областном центре, по которому постоянно целит враг, люди сплачиваются и большинство времени проводят в подвалах.

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