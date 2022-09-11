Россияне мстят: обстрелы Харькова и района усиливаются, количество пострадавших возросло
Украинские защитники сильно выбивают российских захватчиков из Харьковской области. Вместо этого оккупанты усиливают обстрелы Харькова, чтобы отомстить за свои поражения.
Да, за прошедшие сутки в Харькове было очень громко. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.
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Оккупанты атаковали сразу несколько районов
Оккупанты 10 сентября около 18:30 обстреляли сразу несколько районов Харькова. От российской агрессии пострадали Шевченковский, Холодногорский и Новобаварский районы. К сожалению, в результате циничной атаки оккупантов погиб 43-летний мужчина – работник предприятия, который во время обстрелов находился на рабочем месте.
По предварительной информации, Харьков атаковали с реактивных систем залпового огня "Ураган".
Кроме того, было 4 раненых из-за этих обстрелов,
– сообщила корреспондентка.
В результате российских атак в городе вспыхнули 3 пожара. На место возгорания выезжали спасатели. Также разрушены жилые дома и повреждено предприятие промышленной инфраструктуры.
Ночью обстрелы продолжились
Захватчики снова продолжили обстреливать районы Харькова после полуночи. Так, они били из ракетных систем С-300 и разрушили до основания 4-этажное здание.
Золочевское общество снова мощно атаковали и интенсивные обстрелы зафиксировали в Харьковском, Чугуевском, Купянском и Изюмском районах. Там по меньшей мере 5 раненых,
– рассказала Черненко.
По словам корреспондентки, россияне очень мощно обстреливают территории, которые украинские вооруженные силы освобождают из-под оккупации.
Черненко рассказала об обстреле Харькова: смотрите видео
Ракетные обстрелы оккупантов: что известно
- Сегодня, 11 сентября, во время воздушной тревоги по всей территории Украины были зафиксированы "прилеты" по Вознесенску Николаевской области. Оккупанты ударили по гражданским объектам. В результате атаки пострадали, по меньшей мере 2 человека находятся в больнице.
- Прошедшие сутки прошли неспокойно в Покровске Донецкой области. В городе было 5 вражеских обстрелов ракетами типа 9М723 "Искандер М". В результате обстрелов повреждены более 20 жилых домов и железнодорожная инфраструктура. К сожалению, известно о 6 погибших.
- Подразделения противовоздушной обороны во время утренней воздушной тревоги 11 сентября сбили вражескую ракету в Умани. Обломки ракеты упали на частный дом. К счастью, люди не пострадали.