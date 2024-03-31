Оккупанты снова ударили по энергетике: в каких областях зафиксировали попадания

Во время массированной атаки 31 марта россияне снова били по энергетической инфраструктуре Украины. Самая тяжелая ситуация сейчас в Одессе.

Повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в трех регионах, в частности в Одесской, Львовской и Ровенской областях.

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Одесская область

Сейчас самая сложная ситуация в Одесской области. Россияне атаковали там несколько подстанций НЭК "Укрэнерго". Утром от общей энергосистемы краткосрочно отключались ТЭЦ и более 170 тысяч потребителей.

Большинство потребителей уже запитано.

В 11:40 в Одесской области из-за технологических нарушений на подстанции "Укрэнерго" частично обесточивались потребители в двух районах г.Одесса и Одесском районе области. На 13:00 энергопитание всех потребителей восстановлено,

– сообщили в Укрэнерго.

Жителей области, у которых есть электроэнергия, призывают максимально ее экономить.

В ДТЭК отмечают, что ситуация в энергосистеме региона остается сложной. Массовых отключений помогают избежать солнечные и ветроэлектростанции, а также остановка электротранспорта в областном центре.

Львовская область

В Укрэнерго сообщили, что во время ракетной атаки аварийно выключалась воздушная линия во Львовской области, из-за чего был обесточен один из населенных пунктов. Сейчас всех потребителей запитали.

Кроме этого, Россия атаковала один из газовых объектов в регионе. К сожалению, погиб один человек. Сейчас продолжается разбор завалов, поскольку под ними еще могут быть люди.

Ровенская область

В Ровенской ОГА рассказали, что обломки сбитой ракеты упали на объект критической инфраструктуры – на электроопору ЛЭП.

Она получила повреждения, однако перебоев с электроснабжением нет.

В 13:00 в Укрэнерго сообщили, что сейчас ограничения потребления сняты во всех пострадавших регионах страны. Но вечером, в часы вечернего максимума, возможно применение ограничения потребления для бытовых потребителей в Харьковской и Одесской областях и для промышленных в Кривом Роге.

Напомним, что во время атаки 31 марта россияне выпустили по Украине 11 "Шахедов", 1 баллистическую ракету, 1 управляемую авиационную ракету и 14 крылатых ракет с самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Силы ПВО уничтожили 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 "Шахедов".