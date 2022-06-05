Ракетный обстрел Киева впервые с конца апреля: все, что известно

Проснуться утром 5 июня киевлян заставили звуки сирены. Уже через несколько минут после этого раздались взрывы. Российские оккупанты запустили по столице Украины ракетами, вероятно, из Каспийского моря.

24 канал собрал все о жутком утре 5 июня. О деталях первого с апреля ракетного обстрела читайте в материале ниже.

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Взрывы в Киеве раздались около 5:00 утра

Массовая воздушная тревога во многих областях Украины прозвучала около 5:00 утра. Исключениями были только временно оккупированные Крым и Херсонская область, которую сейчас контролирует враг.

Уже через несколько минут появились сообщения о взрывах – как в Киевской области, так и в самой столице. Киевляне отметили, что в нескольких местах видят столбы черного дыма. Также была информация о пожаре.

Смотрите видео "прилетов" в Киеве:

Таким Киев был утром 5 июня / Фото из инстаграма пользователя vel7918

Под ракетные обстрелы попали 2 района Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сразу подтвердил: столица попала под вражескую атаку. Взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах. Кличко заверил, что на месте работают соответствующие службы. По предварительной информации, жертв обстрела не было, одного человека доставили в больницу.

Также о взрывах, которые слышали в Броварской ОТО, написал мэр Броваров Игорь Сапожко. Он отметил, что удар был возле территории общины, однако о разрушениях данных не было.

Советник главы ОП Сергей Лещенко уточнил, враг целил по объектам инфраструктуры в Киеве. Речь идет о железной дороге.

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ПВО сбила одну ракету над Киевщиной

Разрушений могло быть больше, ведь одна вражеская ракета не долетела до цели. Ее сбили над Обуховским районом Киевщины силы ПВО. Предполагают, что Киев захватчики атаковали из региона Каспийского моря: ракеты предположительно выпустили из самолетов Ту-95.

Утром мир был близок к ядерной катастрофе

Ракета, которую россияне направили в Киев, пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. В "Энергоатоме" забили тревогу и заявили: Россия продолжает действовать как ядерный террорист.

Россияне до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации.

– объяснили специалисты.

Смотрите фото, как ракета летит прямо над АЭС / Фото "Энергоатома"

Детали здесь Утром российская крылатая ракета критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС

Реакция политиков и военных на обстрел Киева

В Генштабе ВСУ подтвердили, что агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины, в частности под огонь попал и Киев. Командование говорит, что враги атакуют как военную, так и гражданскую инфраструктуру.

Цель России – убить больше людей, – Подоляк

Отреагировали на преступные действия агрессора и в Офисе Президента. Михаил Подоляк отметил, что Кремль продолжает действовать коварно и его цель убить больше людей. Советник главы ОП напомнил об этом тем (говорится об Эммануэле Макроне – 24 канал), кто призвал "не унижать Россию".

Каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц – новые санкции, больше оружия,

– добавил Подоляк.

Разделяет это мнение и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он заверил, что ответственность за геноцид украинцев должна быть максимально жесткой.

Обстрелы украинской столицы врагом: последние новости

В конце мая в столице анонсировали начало реконструкции домов, поврежденных обстрелами оккупантов.

Домов, которые больше всего пострадали от врагов, – 11. Застройщики уже выступили с инициативой обеспечить жильем тех киевлян, которые его потеряли.

В течение конца мая и начала июня в Киевской области эффективно работали силы ПВО. Вражеские ракеты сбили над Обуховщиной и Фастовщиной.

4 мая оккупанты обстреляли ракетами поселок Требухов в Броварском районе. Над столицей в этот день сработало ПВО.

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