Удар по отелю в Кривом Роге: есть погибшие и пострадавшие

После ракетного удара по Кривому Рогу на месте начали работать местные службы. Уже известно о первых пострадавших и погибшем в результате вражеской атаки.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника областной военной администрации Сергея Лысака.

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Последствия атаки по Кривому Рогу

Вечером 5 марта россияне атаковали город ракетой. Удар был по гражданской инфраструктуре – по местному отелю, где проживали люди.

По информации ОВА, в результате ракетного обстрела есть два погибших. Жертвой российской атаки стал 53-летний мужчина.

Также известно, что пострадали 7 человек. Их госпитализировали в больницу. 43-летний мужчина и 49-летняя женщина находятся в тяжелом состоянии, а одна женщина – в состоянии средней тяжести.

Россияне ударили ракетой по гостинице в Кривом Роге / Фото ГСЧС

Взрыв в городе раздался в 22:01. Ракета прилетела по 5-этажному зданию еще во время сигнала воздушной тревоги. Спасателям удалось эвакуировать 14 человек. В результате удара разрушена лестничная клетка, под завалами еще могут находиться люди.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования семье погибшего мужчины. Вечная память!