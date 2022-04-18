Ракетный обстрел Львова: спасатели показали последствия ужасного пожара

Во Львове группа спасателей ликвидировала пожар, возникший после циничного обстрела оккупантов. Сообщается, что в результате атаки загорелось здание станции технического обслуживания.

Видео с места происшествий опубликовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Что по состоянию на вечер 18 апреля известно о пожаре

Ракетный удар по Львову был нанесен из Каспийского региона. Приблизительно в 8:30 в городе прогремели первые взрывы.

Ракета попала в станцию технического обслуживания, где начался пожар. На место сразу выехали спасательные службы. До обеда на объекте разбирали завалы. Оба здания, куда попали россияне, разрушены. Кроме того, на шиномонтаже сгорело 40 автомобилей.

Ликвидация пожара во Львовской области: смотрите видео

Есть жертвы

Глава местной ОВА Максим Козицкий сообщил, что предварительно есть 7 погибших, 4 из них – работники шиномонтажа. Среди раненых – один ребенок.

Андрей Садовый добавил, что ударная волна разбила окна в гостинице, где живут вынужденно переселенные украинцы.

Мэр Львова добавил, что среди 11 раненых – двое находились в крайне тяжелом состоянии. Пока им провели операцию, которая, по словам Садового, прошла успешно.

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