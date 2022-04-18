Ракетный обстрел Львова: спасатели показали последствия ужасного пожара

18 апреля 2022 , 19:04
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Источник:

ГСЧС Украины

Во Львове группа спасателей ликвидировала пожар, возникший после циничного обстрела оккупантов. Сообщается, что в результате атаки загорелось здание станции технического обслуживания.

Видео с места происшествий опубликовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Что по состоянию на вечер 18 апреля известно о пожаре

Ракетный удар по Львову был нанесен из Каспийского региона. Приблизительно в 8:30 в городе прогремели первые взрывы.

Ракета попала в станцию технического обслуживания, где начался пожар. На место сразу выехали спасательные службы. До обеда на объекте разбирали завалы. Оба здания, куда попали россияне, разрушены. Кроме того, на шиномонтаже сгорело 40 автомобилей.

Ликвидация пожара во Львовской области: смотрите видео

Есть жертвы

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Автор: Юлія Бабич