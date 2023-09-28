Россияне обстреляли Николаев ракетами: в городе было попадание

Российские захватчики вечером 27 сентября пустили ракеты по Николаеву. В результате в городе фиксировали попадания.

После отбоя воздушной тревоги на место попадания сразу прибыли оперативные службы. Последствия попадания удалось ликвидировать.

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Последствия атаки по Николаеву

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что город Николаев получил ракетный удар вечером 27 сентября, около 21:44. В частности, на месте прилета возник пожар.

Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города. В результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано,

– отметил он.

Ким также заверил, что пострадавших в результате циничной российской атаки – нет. На месте тоже работали наши оперативные службы.

Следует отметить, что 27 сентября в 20:20 Воздушные силы сообщили об угрозе вражеского обстрела Николаевской области ракетами. Уже через полчаса в Николаеве прогремели мощные взрывы.

Городской голова города Александр Сенкевич призвал ничего не снимать и не писать с места. Он отметил, что всю подробную информацию опубликуют впоследствии официальные источники.

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