В монастыре УПЦ МП рассказали детали ракетного удара
Источник:УНИАН
21 марта россияне нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки был поврежден дом на территории монастыря УПЦ МП.
Вечером 21 марта стало известно, что в результате ракетных обстрелов Одессы был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря. Три человека получили ранения, однако их количество могло бы быть больше.
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Прихожане вышли из монастыря за полчаса до удара
Настоятель монастыря архиепископ Диодор рассказал, что за пол часа до попадания ракеты в здание мужского монастыря его территорию покинуло более 20 прихожан, находившихся на вечерней службе в храме.
Вместо этого повреждение получило жилое здание монастыря. В пострадавшем корпусе проживали монахи, самому старшему из которых 88 лет, еще двоим – 51 и 50 лет.
Несмотря на значительные повреждения, уцелели храмы, иконы, не погибли люди... Для нас важно чувствовать, что мы пострадали вместе с украинским народом,
– сказал Диодор.
Между тем, начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк уточнила, что в здании значительные повреждения, в том числе разрушены около 200 квадратных метров кровли. Также было две ячейки возгорания на площади около 40 квадратных метров – пожар быстро был ликвидирован.
Россияне выпустили по Одесщине 4 ракеты
- 21 марта россияне выпустили по Одесской области 4 ракеты Х-59. Силы ПВО уничтожили 2 из них – силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбили около 19:40.
- Известно, что ракеты класса "воздух-поверхность" Х-59 выпустили российские истребители Су-35 из акватории Черного моря.
- К счастью, обошлось без жертв. Однако есть пострадавшие.