Враг запустил крылатые ракеты с Ту-95: куда они летят

8 июля 2024, 01:36
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Стратегическую авиацию враг поднял в воздух в конце суток 7 июля, а уже ночью 8 июля российские Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет. Воздушные силы информируют о движении целей и указывают, где наибольшая угроза.

Ту-95, напомним, являются носителями ракет Х-101, которые оккупанты чаще всего применяют во время массированных и комбинированных воздушных атак. Этой ночью они совершили свое очередное нападение.

Важно знать Россияне подняли свои Ту-95 для атаки по Украине: что это за самолеты и какими ракетами бьют

Ракетная атака 8 июля: что происходит

02:42, 08 июля

Фиксируют две группы ракет, обе на Черниговщине, вектор движения пока что – Киевщина.

02:38, 08 июля

Еще группа ракет через Сумскую область!

02:36, 08 июля

Первая группа крылатых ракет в Черниговской области! Курс на юг! – ПС.

Воздушная тревога по всей Украине.

02:31, 08 июля

Мониторинговые сообщества сообщают, что вражеские Ту-95 совершили еще один пусковой манёвр, на этот раз в районе Каспийского моря.

Если это не было имитацией пусков, ракеты будут залетать в наше пространство примерно через час.

02:04, 08 июля

Воздушная тревога охватила почти все регионы, кроме Запада.

Ракетная опасность в центральных и южных областях! – пишут Воздушные силы.

01:41, 08 июля

Воздушная тревога в восточных областях.

01:35, 08 июля

Предположительно, осуществлены пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Волгоградской области! – Воздушные силы.

Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины – после 2 часов ночи.

01:00, 08 июля

По подсчетам мониторинговых каналов, ориентировочный выход Ту-95 на пусковые рубежи в Саратовской области – 1 час ночи, в Каспийском море – 2 часа. Поэтому крылатые ракеты могут залететь в наше небо примерно между 3 и 4 утра.

00:52, 08 июля

В Сумах слышали взрыв во время объявленной угрозы применения баллистического вооружения с востока.

Такая же угроза с южного направления привела к взрыву, который слышали в Николаеве.

Также в Харькове слышали взрыв, там фиксировали вражеские дроны.

Воздушные силы информировали о значительной активности вражеской тактической авиации на востоке и юго-востоке.

Тем временем самолеты Ту-95 направляются на пусковые рубежи.

22:52, 07 июля

Зафиксирован взлет 4 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья", что в Мурманской области России, пишут Воздушные силы.

Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – после 01:10. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!

Автор: Олесь Друкач