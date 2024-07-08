Враг запустил крылатые ракеты с Ту-95: куда они летят

Стратегическую авиацию враг поднял в воздух в конце суток 7 июля, а уже ночью 8 июля российские Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет. Воздушные силы информируют о движении целей и указывают, где наибольшая угроза.

Ту-95, напомним, являются носителями ракет Х-101, которые оккупанты чаще всего применяют во время массированных и комбинированных воздушных атак. Этой ночью они совершили свое очередное нападение.

Важно знать Россияне подняли свои Ту-95 для атаки по Украине: что это за самолеты и какими ракетами бьют

Ракетная атака 8 июля: что происходит