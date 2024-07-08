Враг запустил крылатые ракеты с Ту-95: куда они летят
Стратегическую авиацию враг поднял в воздух в конце суток 7 июля, а уже ночью 8 июля российские Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет. Воздушные силы информируют о движении целей и указывают, где наибольшая угроза.
Ту-95, напомним, являются носителями ракет Х-101, которые оккупанты чаще всего применяют во время массированных и комбинированных воздушных атак. Этой ночью они совершили свое очередное нападение.
Важно знать Россияне подняли свои Ту-95 для атаки по Украине: что это за самолеты и какими ракетами бьют
Ракетная атака 8 июля: что происходит
Фиксируют две группы ракет, обе на Черниговщине, вектор движения пока что – Киевщина. Еще группа ракет через Сумскую область! Первая группа крылатых ракет в Черниговской области! Курс на юг! – ПС. Воздушная тревога по всей Украине. Мониторинговые сообщества сообщают, что вражеские Ту-95 совершили еще один пусковой манёвр, на этот раз в районе Каспийского моря. Воздушная тревога охватила почти все регионы, кроме Запада. Ракетная опасность в центральных и южных областях! – пишут Воздушные силы. Воздушная тревога в восточных областях. Предположительно, осуществлены пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Волгоградской области! – Воздушные силы. По подсчетам мониторинговых каналов, ориентировочный выход Ту-95 на пусковые рубежи в Саратовской области – 1 час ночи, в Каспийском море – 2 часа. Поэтому крылатые ракеты могут залететь в наше небо примерно между 3 и 4 утра. В Сумах слышали взрыв во время объявленной угрозы применения баллистического вооружения с востока. Такая же угроза с южного направления привела к взрыву, который слышали в Николаеве. Также в Харькове слышали взрыв, там фиксировали вражеские дроны. Воздушные силы информировали о значительной активности вражеской тактической авиации на востоке и юго-востоке. Тем временем самолеты Ту-95 направляются на пусковые рубежи. Зафиксирован взлет 4 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья", что в Мурманской области России, пишут Воздушные силы. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – после 01:10. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!
Если это не было имитацией пусков, ракеты будут залетать в наше пространство примерно через час.
Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины – после 2 часов ночи.
Фиксируют две группы ракет, обе на Черниговщине, вектор движения пока что – Киевщина.
Еще группа ракет через Сумскую область!
Первая группа крылатых ракет в Черниговской области! Курс на юг! – ПС.
Воздушная тревога по всей Украине.
Мониторинговые сообщества сообщают, что вражеские Ту-95 совершили еще один пусковой манёвр, на этот раз в районе Каспийского моря.
Воздушная тревога охватила почти все регионы, кроме Запада.
Ракетная опасность в центральных и южных областях! – пишут Воздушные силы.
Воздушная тревога в восточных областях.
Предположительно, осуществлены пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Волгоградской области! – Воздушные силы.
По подсчетам мониторинговых каналов, ориентировочный выход Ту-95 на пусковые рубежи в Саратовской области – 1 час ночи, в Каспийском море – 2 часа. Поэтому крылатые ракеты могут залететь в наше небо примерно между 3 и 4 утра.
В Сумах слышали взрыв во время объявленной угрозы применения баллистического вооружения с востока.
Такая же угроза с южного направления привела к взрыву, который слышали в Николаеве.
Также в Харькове слышали взрыв, там фиксировали вражеские дроны.
Воздушные силы информировали о значительной активности вражеской тактической авиации на востоке и юго-востоке.
Тем временем самолеты Ту-95 направляются на пусковые рубежи.
Зафиксирован взлет 4 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья", что в Мурманской области России, пишут Воздушные силы.
Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – после 01:10. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!