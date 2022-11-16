Целью ракетной атаки могло быть заставить G20 остановить Путина, – эксперт

На фоне прохождения саммита "Большой двадцатки" (G20) на Бали россияне 15 ноября совершили массированную атаку территории Украины. Не случайно, что такой обстрел произошел именно в этот день.

Об этом 24 каналу сказал политический эксперт Валерий Клочок. Он отметил, что в заключительной декларации "Большой двадцатки" содержится осуждение России, но пока там нет четкой позиции.

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Какой может быть цель массированной атаки 15 ноября

Клочок считает, что то, что Сергей Лавров уехал с саммита G20 перед массированными ударами по Украине, является совпадением. А этим обстрелом сами россияне, так сказать, забили гвоздь в крышку гроба – теперь с ними вообще никто не будет вести переговоры, кроме Реджепа Эрдогана.

По его словам, этой массированной атакой Россия хотела показать всем, что она воюет против всего мира и выигрывает. Пока у россиян остается такая логика. Однако есть и другая версия того, почему был нанесен этот ракетный удар.

Она означает то, что где-то в России какая-то группа тех, кто не очень хочет уже продолжения этой войны, решили обстрелять Украину, массированно нанести ракетный удар для того, чтобы все-таки еще больше заострить вопрос на саммите "Большой двадцатки". Я допускаю такую версию,

– заявил Клочок.

По его мнению, в России есть какая-то группа военных, которая принимает определенные решения типа вывода войск из Херсонщины. Так же и сейчас они нанесли удар, чтобы все-таки мир скооперировался и самит "Большой двадцатки" единогласно принял решение о том, что Россия должна прекратить войну.

Клочок прокомментировал ракетную атаку на Украину 15 ноября и предположил, с какой целью Россия это сделала: смотрите видео

"Не случайно это произошло именно в этот день"

Клочок отметил, что в заключительной декларации "Большой двадцатки" содержится осуждение России, но пока там нет четкой позиции. Это следует из информационных сообщений. Хотя нужно еще ознакомиться с полным документом.

Поэтому здесь такая может быть логика. И не случайно именно в этот день это произошло. Хотелось бы, чтобы вторая версия была более правдоподобна,

– сказал политический эксперт.

Он считает, что это продолжение бомбардировки Украины указывает на то, что Владимир Путин не намерен останавливаться и хочет достичь целей, озвученных еще в феврале, среди которых – денацификация и демилитаризация. В общем, это является системной политикой России.

Массированная ракетная атака Украины 15 ноября: главное