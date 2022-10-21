В Запорожье прилетело в пятиэтажку: разорвало газовую трубу и разрушило стену

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Запорожья. Утром враги нанесли удар по многоэтажке, в результате чего вспыхнул огонь.

Как отметил глава ОВА Александр Старух, в Запорожье зафиксировали прилет. Российские военные атаковали пятиэтажное здание в областном центре, а также школу.

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Оккупанты уничтожили школу

Старух отметил, что оккупанты атаковали город ракетами типа С-300. Предварительно обошлось без жертв. Известно о пяти пострадавших, четверо из которых находятся в состоянии средней тяжести. Еще один человек – на амбулаторном лечении.

В результате вражеской атаки разрушениям подвергся не только сам жилой дом. Уничтожена также газовая труба. На фото, которые Старух выложил в сети, можно увидеть, как она пылает из-за утечки голубого топлива. Что касается утечки газа, то на месте уже работают профильные службы. По состоянию на 11:31, отметил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, огонь удалось ликвидировать.

Также видны и другие последствия попадания. Например, огромную дыру в стене дома, которая по диаметру сравнимой с одним окном. Вражеский снаряд попал во второй этаж постройки.

Последствия ракетных обстрелов Запорожья 21 октября / Фото из телеграмма Старуха

Кроме того, попадание зафиксировано в школе одного из районов областного центра. Повреждения получила крыша, а также выбиты стекла. Известно также, что ракеты упали на открытой местности и попали в объекты инфраструктуры.

Заметим, что о ракетных обстрелах ранее сообщил глава ОВА Александр Старух. Он отметил, что в городе могут остаться обломки ракет. Поэтому попросил горожан быть ответственными: не подходить слишком близко и не прикасаться к ним. Следует понимать, что часть боеприпасов врага все еще может угрожать жизни и здоровью.

Оккупанты регулярно обстреливают Запорожье

Добавим, что в ночь на 17 октября российские военные совершали ракетную атаку по городу. Тогда обошлось без разрушений и пострадавших.

Накануне оккупанты "демилитаризовали" 2 школы в Запорожье. Известно, что еще один вражеский снаряд попал в парк. Что касается учебных заведений, то они расположены в Пологовском районе.

Неспокойной также была ночь на 15 октября. Тогда захватчики сначала атаковали город дронами, а уже под утро нанесли ракетный удар.

Добавим, что в результате ракетного удара по Запорожью 9 октября количество жертв возросло. К сожалению, враг унес жизни у 15 граждан нашей страны.

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