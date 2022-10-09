Медики борются за жизнь 50 человек, в том числе детей: какое состояние пострадавших из-за удара по Запорожью

В Запорожье продолжают разбор завалов после мощного ракетного обстрела со стороны оккупантов, который произошел 9 октября. В настоящее время медики продолжают бороться за жизнь 50 человек, пострадавших в результате обстрела.

По предварительным данным, в результате обстрела Запорожья погибли 13 мирных запорожцев. В то же время, медики борются за жизнь 50 человек, среди которых 11 детей. Еще 39 человек на амбулаторном лечении.

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Под завалами до сих пор могут быть люди

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что под завалами до сих пор могут быть люди. Также, по его словам, погибшие в результате обстрела – в основном жители Запорожья.

За последние дни в результате обстрелов Запорожья погибли 65 человек. В частности, 32 мирных жителя погибли на пункте пересечения, еще 20 в многоэтажках в центре города и 13 на другом берегу Днепра.

В то же время на территории Запорожской области, которую контролирует Украина, в последние дни обстрелы России унесли жизни 42 человек, а также известно о 176 раненых.

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Оккупанты мощно атаковали Запорожье: главное

Российские военные в ночь на 9 октября подняли тактическую авиацию и в очередной раз за последние дни обстреляли Запорожье. Враг выпустил 4 крылатые ракеты Х-22 (из Ту-22М3) и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из Су-35). Кроме того, противник выпустил 16 ракет из ЗРК С-300.

По состоянию на 15 часов 9 октября сообщалось, что в результате обстрела погибли 13 человек – 5 женщин, 7 мужчин и 1 ребенок. Еще 73 жителя пострадали – 60 ранены, среди которых 35 женщин, 18 мужчин и 7 детей.

Во время поисковых работ обрушилась часть здания, пострадавшего от ракетного удара оккупантов. По словам женщины, которую спасли, под завалами могли оставаться люди.

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