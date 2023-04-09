Враг ударил по Черниговщине и, вероятно, разрушил мост: в ВСУ сказали, есть ли жертвы

Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Черниговской области, в результате него есть разрушение гражданской инфраструктуры. То есть, вероятно, был поврежден мост.

В воскресенье, 9 апреля, около 12:00 россияне атаковали один из населенных пунктов Черниговской области, что расположен недалеко от границы с государством-террористом. Собственно, взрыв прогремел в районе села Гремяч.

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Есть ли потери среди гражданских

Как отметили в Оперативном командовании "Север", в результате обстрела произошло разрушение гражданской инфраструктуры населенного пункта. Вероятно, враг попал в мост через реку Судость в этом регионе (об этом ранее писали СМИ, однако от ВСУ информации по состоянию на 19:00 не было).

О потерях среди местного населения информация не поступала,

– также говорится в сообщении.

Кроме того, издание Суспільне со ссылкой на старосту Гремяча Андрея Ирха писало, что ракета упала за селом и пострадавших среди гражданского населения нет.

Террор населения продолжается

В ночь на 9 апреля российские захватчики нанесли мощный и смертельный удар по Запорожью, из-за чего под завалами оказались люди. Среди пострадавших была женщина. К счастью, ее спасателям удалось достать из-под руин дома. Вместе с тем было известно, что погибли два человека, в том числе 11-летняя девочка.

Кроме того, в Генштабе сообщали, что враг на оккупированных территориях врывается в квартиры людей, подозреваемых в поддержке Украины и ВСУ, и обыскивает их. В частности, такое происходит в Старобельске. Что важно, особенно "неугодных украинцев" оккупанты вывозят в неизвестном направлении.

Также на регулярной основе случаются атаки беспилотными летательными аппаратами. Однако, как отмечал военный эксперт и аналитик Андрей Харук, наше государство уже получило от партнеров ЗРК Avenger. Очевидно, они должны усилить ПВО и минимизировать последствия террора оккупантами гражданского населения.

Что враг атаковал именно мост, также подтвердил глава РВА Сергей Сергиенко. Он отметил, что переправа находится между селами Муравьи и Гремяч.