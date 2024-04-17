Обстрел Чернигова: в ОВА назвали тип ракет, которыми ударила Россия

Утром 17 апреля россияне нанесли смертельный удар по гражданской инфраструктуре Чернигова. Более 10 человек погибли, два десятка получили ранения.

Стало известно, чем именно оккупанты атаковали Чернигов.

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Чем били россияне

По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, противник попал по городу тремя крылатыми ракетами типа "Искандер".

Отметим, что этот тип ракеты сбить не просто. Их трудно обнаружить, потому что они улетают на малой высоте. Эти ракеты могут иметь дальность до 500 километров, а также до 1500 километров. Их масса составляет до 480 киллограм. Скорость полета – 900 километров в час.

Россия редко использовала эти ракеты, поскольку имеет их ограниченное количество.

Напомним, что в результате обстрела погибли по меньшей мере 11 человек, а пострадали несколько десятков. Поисково-спасательная операция продолжается, так что количество погибших может увеличиться.

Ракетный удар по Чернигову: что известно