Обстрел Чернигова: в ОВА назвали тип ракет, которыми ударила Россия
Источник:Суспильне
Утром 17 апреля россияне нанесли смертельный удар по гражданской инфраструктуре Чернигова. Более 10 человек погибли, два десятка получили ранения.
Стало известно, чем именно оккупанты атаковали Чернигов.
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Чем били россияне
По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, противник попал по городу тремя крылатыми ракетами типа "Искандер".
Отметим, что этот тип ракеты сбить не просто. Их трудно обнаружить, потому что они улетают на малой высоте. Эти ракеты могут иметь дальность до 500 километров, а также до 1500 километров. Их масса составляет до 480 киллограм. Скорость полета – 900 километров в час.
Россия редко использовала эти ракеты, поскольку имеет их ограниченное количество.
Напомним, что в результате обстрела погибли по меньшей мере 11 человек, а пострадали несколько десятков. Поисково-спасательная операция продолжается, так что количество погибших может увеличиться.
Ракетный удар по Чернигову: что известно
- 17 апреля утром около 9:00 в городе прогремели взрывы. Ранее для северных областей была объявлена ракетная опасность.
- Впоследствии городские власти сообщили, что произошло прямое попадание в объект социальной инфраструктуры. Речь идет о 8-этажном здании. У нее разрушены шесть этажей.
- Повреждения получили также дома и находящиеся рядом автомобили.
- Также в эпицентре удара оказалась Черниговская районная больница. Повреждено здание медучреждения, однако обошлось без пострадавших.
- По состоянию на 12:30 спасательно-розыскная операция еще продолжается. Из-за того, что "прилет" произошел по густонаселенному району неподалеку от центра города, многие пострадали. Число погибших и раненых еще может возрасти.
- У пострадавших минно-взрывные, черепно-мозговые травмы, травмы грудной клетки, поражение сосудистой системы конечностей.
- В МВД рассказали, что атака на Чернигов унесла жизнь 25-летнего лейтенанта полиции. Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Она получила смертельное осколочное ранение.
- Президент Зеленский отреагировал на трагедию. Глава государства отметил, что ее можно было бы избежать, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной.